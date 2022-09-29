人民网记者 李楠桦

“关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。”

党的十八大以来，习近平总书记高度重视关键核心技术攻关，作出过一系列重要论述。广大科技工作者牢记习近平总书记的嘱托，加快关键核心技术攻关，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。

今年7月，人民网启动“跨越山海，奔向未来”科技创新调研行活动，记录科技兴国、科技强国征程上的奋进伟力。面向国家重大需求，科技成果不断涌现，创新活力不断迸发，中国迈向科技强国的步伐铿锵有力。

十年奋进 基础设施加速完善

穿过江南水乡、奔向中原腹地、驰骋东北雪原，“复兴号”列车犹如一道闪电，飞驰在祖国广袤的大地上。2019年12月，全球首条时速350公里的智能高铁——京张高铁通车。这是全球首条采用北斗卫星导航系统并实现自动驾驶功能的高铁，开启高铁的“智能时代”。

一桥飞架三地，天堑变通途。2018年10月，在伶仃洋海域，创下一系列“世界之最”的港珠澳大桥建成通车，串联起香港、珠海、澳门三地。55公里跨海大桥、6.7公里海底隧道堪称桥梁史上奇迹。在这里，另一项建设中的大国工程同样引人注目。深中通道全长约24公里，集“桥、岛、隧、水下互通”于一体。浪潮奔涌间，大湾区即将迎来“1小时生活圈”。

建设中的深中通道。人民网记者 李楠桦摄

溯长江而上，葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德6座梯级水电站伫立在碧水之中，连接起一条世界最大的清洁能源走廊。2021年，6座水电站全年累计发电量达2628.83亿千瓦时，创下历史纪录，为绿色低碳发展筑牢“压舱石”。

全自动化集装箱码头作业现场。受访者供图

在上海洋山港，随处可见这样繁忙有序的工作景象：无人驾驶智能导引车灵活穿梭于码头和堆场之间；自动轨道吊车精准吊装集装箱到预设位置……目前，我国已掌握自动化码头建设运营全链条关键技术，已建和在建自动化码头规模均居世界首位。

中国高铁、中国桥梁、中国港口……一个个奇迹般的大国工程向全世界展示出十年来中国科技创新的非凡成就，折射出十年来高质量发展的十足成色。

十年来，科技创新投入持续增强。全社会研发投入从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.79万亿元，研发投入强度从1.91%增长到2.44%，全球创新指数排名由第三十四位 上升到第十二位 。

十年来，交通基础设施加速完善。到2021年年底 ，全国铁路营业里程达到了15万公里，其中高铁4万公里，“四纵四横”高铁网全面建成，“八纵八横”高铁网加密形成，“坐着高铁看中国”成为老百姓享受美好生活的真实写照；农村公路的总里程从2011年年底 的356.4万公里增加到2021年年底 的446.6万公里，十年净增了90多万公里，“回乡的路”不再坎坷曲折。

十年来，信息基础设施跨越发展。截至2022年7月底，全国建成开通5G基站196.8万个，所有地级市城区、县城城区和96%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，5G移动电话用户达到4.75亿户，建成了全球规模最大的光纤和移动宽带网络。

十年跨越 核心技术加快攻关

以埋头苦干赢得发展优势。十年来，面向国家重大需求，无数企业加快关键核心技术攻关，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。然而突破不可能一蹴而就，离不开久久为功的技术攻关。

工欲善其事，必先利其器。2021年国庆前夕，中国五矿所属中钨高新金洲公司先后经历数十个方案、无数次实验，相继突破刃径小易折断、结构难磨削、精度难控制等瓶颈，终于成功研制直径0.01毫米极小径铣刀，并实现了上机加工。

一粒米上能铣出56个汉字。受访者供图

“这是我国首次实现直径0.01毫米小径铣刀的机上加工实验，其直径仅为头发丝的1/8。”中国五矿极小径铣刀项目负责人厉学广介绍，这项新突破将极大地助力我国电子信息、医疗等诸多领域的提质升级，也将促使微型加工工具更快更好地突破升级。

在辽宁沈阳，一度濒临破产的老牌国企实现“涅槃重生”。2019年通用技术集团战略重组沈阳机床以来，深化改革让老国企焕发新活力。

VMC（立式加工中心）系列主轴箱主轴孔同轴度加工一直是困扰加工车间的技术难题，合格率一直难以满足要求。

加工车间副主任、高级技师董明通向记者介绍，为解决这一难题，他们多次尝试，最终通过自制的工装卡具，采取多点装卡等方法成功解决。与此同时，基于多年的数控加工经验，他们还编制了更为高效的切削参数，优化现有加工程序，实现标准化作业。

“由我设计并制作的专用工装夹，不仅提高了产品合格率，每年还能为企业节约成本，创造产值。” 董明通说。

实现碳达峰碳中和，是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择。在“双碳”目标指引下，许多传统能源企业也在主动适应变革方向，部署科技支撑“双碳”行动，加快绿色低碳技术成果转化。

齐鲁石化—胜利油田CCUS示范工程正式投产。受访者供图

在山东淄博，由中国石化建设的全国最大CCUS全产业链示范基地，首个百万吨级CCUS项目——齐鲁石化—胜利油田CCUS示范工程于2022年8月25日正式投产。

“齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目由齐鲁石化捕集提供二氧化碳，并将其运送至胜利油田进行驱油封存，实现了二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用。”中国石化有关负责人表示，该项目每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵，将为我国大规模开展CCUS项目建设提供工程实践经验和技术数据。

十年铸“剑” 安全底座愈加坚实

党的十八大以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，国家对战略科技支撑的需求比任何时候都更迫切。

2020年7月31日10时48分，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。我国也由此成为了世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。

“北斗系统是我们国家时空安全的命脉，只有掌握在自己手上，才能不受控于人。” 中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风说。

作为我国科技创新的结晶，北斗系统的发展历程，浓缩着我国科技创新的不平凡之路。为了赶超世界先进卫星导航系统，几代北斗人接续奋斗、数十万建设者聚力托举，彰显“中国智慧”、刷新“中国速度”、体现“中国精度”。

据杨长风介绍，北斗一代时，我国用极少的卫星形成了具有自主能力的北斗卫星导航系统。而到北斗三代时，我国已能够利用星间链路技术，实现卫星与卫星、卫星与地面站的链路互通，构成全球组网系统。

天上北斗，“导航”地上生活。从交通运输到城市治理，从救灾减灾到农林牧渔……北斗系统正加速融入国家核心基础设施，产生显著的经济效益和社会效益。

而这只是众多“大国重器”守护国家安全的一个缩影。

在国防领域，航母、核潜艇等捷报频传、“东风”“红旗”“鹰击”惊艳世界，成为维护国家安全的重要筹码；在能源领域，“华龙一号”打破核电技术领域的垄断，形成了核心竞争力，赢得了我国核电未来发展的主动权；在粮食领域，海南、甘肃、四川三大国家级育制种基地供种保障能力持续提升，保证了中国粮主要用中国种……

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。面向未来，惟有肩负起使命担当，勇闯科技创新“无人区”，才能实现关键核心技术自主可控，抢占科技竞争和未来发展的制高点，续写国泰民安的精彩篇章！

相关阅读：

面向世界科技前沿 向科技广度和深度进军

面向经济主战场 科技创新驱动高质量发展“最大增量”

(责编：李楠桦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经