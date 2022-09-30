刘温馨

婴儿车功能增加，让带娃出行更加方便；奶粉配方改进，让婴儿营养更加均衡……如今，包含吃、穿、用在内的中国母婴品牌不断改进，新创意、新产品接连涌现，既帮助了婴儿健康成长，也提升了年轻父母的带娃体验。

三孩政策的实施、人均可支配收入增长以及母婴产品消费能力提升等诸多因素，促使中国母婴市场规模持续增长。相关数据显示，2021年中国母婴消费规模达34591亿元，到2025年中国母婴市场规模将达46797亿元。快速增长背后，母婴产品市场出现两个明显变化：一方面，随着90后成为消费主力军，他们更加注重个人感受、崇尚科学、喜欢分享，育儿观念也更加开放；另一方面，母婴行业正逐步朝着规范化、多样化、品质化等方向发展，精细化育儿成为主流。

目前中国母婴产品市场中，进口品牌仍然占有较大份额。国外巨头凭借雄厚的资金和先进的技术，先发优势显著。国产品牌想要实现快速突围，应把握行业消费升级趋势，探索在精细化运营中实现增长，做到“后发先至”。

提升中国母婴品牌市场竞争力，要加强技术创新。好孩子集团凭借“做市面上没有的产品”的理念研制出摇篮式童车，一举打开海外市场。“科技”“原创”向来是企业发展的利器，企业应坚持自主科技研发、坚持原创设计为先，在品牌发展过程中传承创新基因，占据市场竞争中的主动权，让品牌保持活力。

产品质量和安全是母婴品牌的立身之本。由于婴儿体质较弱、抵抗力较差，年轻父母在母婴产品选择上慎之又慎，这对母婴产品质量提出了更高要求。红色小象在配方设计上坚持不添加激素成分，产品上市前进行数次无毒测试、入口测试等，只为提供安全的产品。消费者愿意为高质量、高安全性买单，企业应在守好安全底线的同时坚持提供高质量产品，追求卓越品质，积攒良好口碑，为品牌发展提供基础的支撑。

若想在快速扩容的母婴市场中占得先机，中国企业还应积极探索新路子，敢开先河，敢走新路。市场环境日新月异，企业也要因时、因势而变，可以利用云计算、大数据等数字化服务洞察消费者深层次的需求。产品之外，通过品牌内容输出来满足消费者情感需求，做出产品差异性，讲好品牌故事，为品牌长期积累消费者信任感。

也期待更多国产母婴品牌迅速成长、做大做强，成为新的中国行业名片，阔步走向世界。

(责编：杨光宇、白宇)

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