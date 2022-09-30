丁美栋

日前，2022年黄河流域跨境电商博览会在青岛西海岸新区闭幕。作为全国首个黄河流域跨境电商专业展会，本次博览会创新双线联动，现场设立官方直播间，全程举办跨境电商云购节、跨境优品——RCEP线上对接会等线上直播活动，直接促成32家企业和超300家采购商在线达成合作意向。图为主播在博览会上推荐产品。

张进刚摄（人民视觉）

打开手机，手指轻触屏幕，点击进入线上相关展会的“云”平台，各式各样的展览产品令人目不暇接……近两年，随着云端技术完善、办展模式创新，越来越多的经贸展会实现了线上线下办展的交互与融合。“云展会”体现数字化时代市场主体新活力，为企业经贸发展与海内外经贸合作交流注入新动力。

打造“永不落幕的展会”

今年5月，国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，提出促进企业用好线上渠道扩大贸易成交，加快展会数字化、智能化建设，加强与跨境电商平台等联动互促，积极应用VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、大数据等技术，优化“云上展厅”、虚拟展台等展览新模式，智能对接供采，便利企业成交。

线上办展成为大势所趋。第19届中国-东盟博览会于9月16日至19日在广西南宁举办，共吸引超过2000家企业线上参展，“365天云上东博会+4天实体展”的办展模式引发关注。

据了解，2020年开始，东博会便采用了实体线下展和“云上东博会”相结合的形式，这不仅是应对疫情的明智之举，还充分挖掘了数字化、网络化、智能化时代经贸展会的全新动能。结合大数据、人工智能、虚拟现实等技术，本届东博会进行了技术服务支持的全面升级，“云展示”“云会议”“云洽谈”等功能作用一应俱全，保障“云上东博会”365天不间断的全年常态化在线运营。

一名“云上东博会”的观展者说，“云上东博会”形式新颖、观展便捷，通过H5动画《出发！云游东博会》、微信小程序“中国东盟博览会”等内容渠道，足不出户便可“漫游云端”，“24小时不打烊”尽览东盟各国“云上展厅”，令人流连忘返。

业内人士指出，相较于线下实体展会，线上“云端”的经贸展会依托数字化平台技术，让观众犹如身临其境，能够摆脱传统参展办展的时空限制，成为“永不落幕的展会”，提升了展览的受众覆盖面和影响力。

全方位展示产品

专家认为，线上办展的贸易展览新形式能够为海内外经贸交流与合作提供高效畅通的“云端”交往平台，为外贸企业打通国际市场的供需堵点并解决难点，促进中外招商引资和更多合作项目落地。

以东博会为例，“云上东博会”的新模式有力提升了东盟国家客商的参展热情与实效，带动并支持了中国与东盟各国在经贸领域更多的合作发展，有效促进双方互利共赢。

采用“云端”办展，推动国际经贸合作的交流展会还有很多。今年7月，第二届中国国际消费品博览会打造了线上“云展会”平台，进一步提升本届消博会在国际范围内的传播效果和影响力。充满沉浸式的“VR全景”体验、直播现场的精彩图片，借助“云端”平台，人们可将消博会的精彩尽收眼底，参展商也让产品得到了全方位的展示。

9月，第七届中国-亚欧博览会开通线上观展通道，线上线下相结合的模式盘活了展会的各项资源，同时，“云会议室”、在线洽谈等全链条数字化的“云端”交流方式，有利于促进精准贸易配对和项目签约，深化中外人文交流，助力丝绸之路经济带核心区建设。

加快数字化建设进程

“云展会”的蓬勃发展，在防疫期间为一大批中小微企业提供了广阔的产品展示平台。业内人士指出，在数字化进程加快的今天，推动“云端”办展、普及线上展会成为社会各界的普遍共识。

近日，上海市人大常委会发布《上海市服务办好中国国际进口博览会条例》，提出推进数字化赋能进口博览会，支持承办单位推动线上线下融合，拓展数字化应用场景，提升参展、参会的便利性和体验度。有分析认为，这一条例的公布与出台，表明政府相关部门对优化“云上展厅”的重视，将加快进博会“云端”办展的建设进程，助力数字经济时代经贸展会的发展与迭代。

专家表示，“云展会”等模式为经济社会发展提供新抓手和新动能，激发市场主体活力，推动外贸保稳提质。未来，应继续加快经贸参展平台的数字化建设进程，在政策方面给予更多支持，让“云展会”“云洽谈”“云签约”更好服务于中国企业发展与经贸合作。

(责编：杨光宇、白宇)

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