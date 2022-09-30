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新一轮稳外贸政策出台（锐财经）

本报记者  孔德晨
2022年09月30日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在9月27日国新办举行的国务院政策例行吹风会上指出，外贸发展环境日趋复杂，世界经济和全球贸易增速回落，中国外贸面临着一些不确定性。

　　为进一步稳外贸，商务部9月27日印发《支持外贸稳定发展若干政策措施》（简称《政策措施》），提出一系列新举措。

　　为企业纾困、解难、助力

　　“进出口保持稳定增长压力在加大，有必要出台新一轮稳外贸政策，为我们的企业纾困、解难、助力。”王受文介绍，《政策措施》提出了3方面措施：

　　增强外贸履约能力，进一步开拓国际市场。《政策措施》提出，各地方要强化防疫、用能、用工、物流等方面保障，确保外贸订单及时履约交付；要研究优化出口信用保险中长期险承保条件；把外经贸发展专项资金加快用到位；支持企业参加各类境外自办展会，鼓励有条件的地方扩大境外自办展会规模，持续提升代参展成效，对外贸企业人员常态化疫情防控下出国出境参展、商洽业务的，要进一步加强服务保障；扩大132届广交会线上展参展企业范围，延长广交会线上展示时间等措施。

　　激发创新活力，助力稳外贸。《政策措施》明确，要增设一批市场采购贸易方式试点、增设一批进口贸易促进创新示范区、增设一批跨境电子商务综合试验区；出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施；加快出台便利跨境电商出口退换货的税收政策。

　　强化保障能力，促进贸易畅通。《政策措施》提出，要提升港口集疏运和境内运输效率，确保进出口货物快转快运；持续清理口岸不合理收费；推介口岸提质增效经验做法；加强对外贸企业的通关便利化服务保障，实现到港货物快进快出等具体措施。

　　保外贸订单及时履约交付

　　帮助外贸企业保履约、保订单及时交付是稳外贸的重要环节。

　　在保生产方面，《政策措施》明确提出，各个地方要强化外贸企业防疫、用能、用工、物流等方面保障，要保证这些重点外贸企业防疫方面不出现问题，在用电、用工、物流方面都要有保障，必要时要全力予以支持，确保外贸订单及时履约交付。

　　在保运输方面，王受文介绍，国务院专门成立了物流保通保畅工作领导小组，在领导小组的统筹下，商务部与交通运输部建立了密切联动渠道，切实保障外贸货物运输畅通。比如说，海运汽车运输需要特种船舶——滚装船，因滚装船运力不足，商务部正积极协调通过中欧班列运输汽车，同时也和交通部门一起支持航运企业创新运输方式，通过多用途船舶加装专用框架来承运汽车，缓解了汽车出口运力紧张的难题。

　　在保重点企业方面，商务部建立了外贸企业“白名单”，主动靠前服务，解决这些外贸企业的现实困难。在国家层面，把外贸货物纳入重要物资范围，全力保障运输需求；在部门层面，商务部会同有关部门建立了大型骨干外贸企业联系制度，国家相关部门、金融机构借助“白名单”向外贸企业提供了普惠服务；在地方层面，各级商务主管部门通过“白名单”开展常态化走访，“一对一”纾困帮扶，解决外贸企业生产履约的具体问题，促进精准出台破解共性问题的政策措施。

　　下半年有信心实现正增长

　　王受文分析，目前外贸面临着一些新的不确定性，尤其体现在外需增长放缓方面。为此，今年以来国务院出台了一系列稳经济、稳外贸的政策措施，起到了较好效果。比如，1—8月份，中国机电产品在外贸出口中占56.5%，高附加值、高技术产品的竞争力不断体现；中国汽车出口增长57.6%，太阳能电池出口增长92.6%，展现了外贸产业的雄厚基础和较强竞争力。

　　中国和其他贸易伙伴签订的自由贸易协定也在发挥作用。8月当月，中国对其他《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国的出口增长达23%，比8月份整体外贸出口增速要高出11.2个百分点。“这些对于中国外贸的发展起到非常重要的推动作用。”王受文说。

　　此外，会上介绍了新一批市场采购贸易方式试点的扩围工作，将新设天津王兰庄国际商贸城、河北唐山国际商贸交易中心、吉林珲春东北亚国际商品城、黑龙江绥芬河市青云市场、江西景德镇陶瓷交易市场、重庆市大足龙水五金市场、新疆阿拉山口亚欧商品城、新疆乌鲁木齐边疆宾馆商贸市场等8个试点。

　　“总的来说，下半年的外贸有信心实现正增长，有信心通过外贸的增长为国民经济的回升向好作出积极贡献。”王受文说，下一步，商务部将抓好新一轮外贸政策的组织实施，努力为广大外贸企业降本增效提供好的服务，以确保今年外贸保稳提质目标的完成。

(责编：杨光宇、白宇)
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