本报北京9月29日电 （记者徐佩玉）记者28日从中国人民银行获悉，人民银行近日联合中国银保监会、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、农业农村部、中国证监会和国家乡村振兴局印发陕西省铜川市、浙江省丽水市、四川省成都市三地普惠金融改革试验区总体方案。

据介绍，《陕西省铜川市普惠金融改革试验区总体方案》立足典型资源枯竭型城市的发展实际，以探索普惠金融助力经济转型为目标，提出拓展普惠金融服务覆盖面、发展数字普惠金融、加大重点领域金融支持力度等4个方面17项具体改革举措。

《浙江省丽水市普惠金融服务乡村振兴改革试验区总体方案》立足农业大市、生态大市的区域特点，以探索普惠金融支持乡村振兴为目标，提出建立服务乡村振兴的多元化金融体系、加大对乡村振兴重点领域的金融支持力度等5个方面20项具体改革举措。

《四川省成都市普惠金融服务乡村振兴改革试验区总体方案》立足“大都市+农业农村现代化”的发展要求，以探索普惠金融支持高水平城乡融合发展为目标，提出健全农村金融服务体系、加大金融资源倾斜“三农”力度、运用金融科技增加金融服务乡村振兴能力等7个方面20项具体改革举措。

(责编：杨光宇、白宇)

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