人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

去年新增石油探明地质储量超16亿吨（新数据 新看点）

2022年09月30日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月29日电  （记者常钦）自然资源部近日发布的最新数据显示：2021年，我国新增石油探明地质储量超16亿吨，新增天然气、页岩气、煤层气探明地质储量合计超1.6万亿立方米，主要矿产品产量持续保持增长，为基础原材料供应保障作出重要贡献。

　　截至2021年底，我国石油、天然气剩余探明技术可采储量分别达36.89亿吨、63392.67亿立方米，油气地质勘查在鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川和渤海湾等多个盆地新层系、新类型、新区勘探取得突破。非油气矿产地质勘查取得重大进展，2021年，全国新发现矿产地95处，其中，大型38处、中型34处。

　　2021年，我国地质勘查投资972.87亿元，同比增长11.6%，其中油气地质勘查投资799.06亿元，同比增长12.5%。采矿业固定资产投资由降转增，同比增长10.9%，其中石油与天然气开采业固定资产投资同比增长4.2%。

　　截至2021年底，全国已发现173种矿产，其中，能源矿产13种、金属矿产59种、非金属矿产95种、水气矿产6种。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月30日 01 版）
(责编：杨光宇、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限
　　人民银行官网截图。 人民网北京9月29日电 （记者罗知之）9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。…
融入“新四化”机遇 北京汽车加速转型升级
　　人民网北京9月29日电 （记者栗翘楚）近日，中汽协数据显示，今年8月，我国汽车产销继续保持快速增长态势，同比分别增长38.3%和32.1%。其中，新能源汽车产销再创历史新高，同比分别增长1.2倍和1倍。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部