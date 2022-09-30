去年新增石油探明地质储量超16亿吨（新数据 新看点）
2022年09月30日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月29日电 （记者常钦）自然资源部近日发布的最新数据显示：2021年，我国新增石油探明地质储量超16亿吨，新增天然气、页岩气、煤层气探明地质储量合计超1.6万亿立方米，主要矿产品产量持续保持增长，为基础原材料供应保障作出重要贡献。
截至2021年底，我国石油、天然气剩余探明技术可采储量分别达36.89亿吨、63392.67亿立方米，油气地质勘查在鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川和渤海湾等多个盆地新层系、新类型、新区勘探取得突破。非油气矿产地质勘查取得重大进展，2021年，全国新发现矿产地95处，其中，大型38处、中型34处。
2021年，我国地质勘查投资972.87亿元，同比增长11.6%，其中油气地质勘查投资799.06亿元，同比增长12.5%。采矿业固定资产投资由降转增，同比增长10.9%，其中石油与天然气开采业固定资产投资同比增长4.2%。
截至2021年底，全国已发现173种矿产，其中，能源矿产13种、金属矿产59种、非金属矿产95种、水气矿产6种。
《 人民日报 》（ 2022年09月30日 01 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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