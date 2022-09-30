本报广州9月29日电 （记者李刚）南方电网储能股份有限公司（以下简称“南网储能”）日前举行重大资产重组暨更名上市仪式，正式登陆上交所。南网储能由原文山电力实施重大资产重组成立，主要从事抽水蓄能和新型储能业务，是全市场首个主营抽水蓄能业务的上市公司。

据介绍，南网储能目前运营管理7座抽水蓄能电站、4座电化学独立储能站、2座常规水电站，正建设4座抽水蓄能电站和3座电化学储能站，同步推进10余座抽水蓄能、电化学储能站点的前期开发工作。其中，抽水蓄能在运装机容量约占全国抽水蓄能总装机容量的1/4。南网储能计划在“十四五”“十五五”“十六五”时期分别新增投产抽水蓄能600万千瓦、1500万千瓦、1500万千瓦，新增投产电网侧独立储能200万千瓦、300万千瓦、500万千瓦，以满足3亿千瓦新能源的接入与消纳，预计到2030年总投资约2000亿元。

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 06 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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