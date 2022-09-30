人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国首个主营抽水蓄能上市公司成立

预计到2030年总投资约2000亿元

2022年09月30日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报广州9月29日电  （记者李刚）南方电网储能股份有限公司（以下简称“南网储能”）日前举行重大资产重组暨更名上市仪式，正式登陆上交所。南网储能由原文山电力实施重大资产重组成立，主要从事抽水蓄能和新型储能业务，是全市场首个主营抽水蓄能业务的上市公司。

　　据介绍，南网储能目前运营管理7座抽水蓄能电站、4座电化学独立储能站、2座常规水电站，正建设4座抽水蓄能电站和3座电化学储能站，同步推进10余座抽水蓄能、电化学储能站点的前期开发工作。其中，抽水蓄能在运装机容量约占全国抽水蓄能总装机容量的1/4。南网储能计划在“十四五”“十五五”“十六五”时期分别新增投产抽水蓄能600万千瓦、1500万千瓦、1500万千瓦，新增投产电网侧独立储能200万千瓦、300万千瓦、500万千瓦，以满足3亿千瓦新能源的接入与消纳，预计到2030年总投资约2000亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月30日 06 版）
(责编：杨光宇、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限
　　人民银行官网截图。 人民网北京9月29日电 （记者罗知之）9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。…
融入“新四化”机遇 北京汽车加速转型升级
　　人民网北京9月29日电 （记者栗翘楚）近日，中汽协数据显示，今年8月，我国汽车产销继续保持快速增长态势，同比分别增长38.3%和32.1%。其中，新能源汽车产销再创历史新高，同比分别增长1.2倍和1倍。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部