本报记者 常 钦

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习近平总书记指出：“电商不仅可以帮助群众脱贫，而且还能助推乡村振兴，大有可为。”

10年来，各地区各部门健全完善政策体系，营造良好发展环境，我国农村电商快速发展，在促进农产品产销对接、优质优价，推动农业转型升级、提质增效，拓宽农民就业增收渠道等方面成效显著，为推动农业农村现代化提供了新动能。

建仓储、畅物流，促进更多农产品走向大市场

广西苍梧县六堡镇的万亩茶园里，乡亲们正忙着养护茶苗。“茶叶搭上电商‘快车’，走出大山卖全国。”一大早，山坪村党支部书记祝雪兰就来到茶园，给茶农传授技术要领。

作为六堡茶制作技艺的传承人，祝雪兰从小就跟着外公种茶、采茶、制茶。“六堡茶历史悠久、品质优良，然而‘酒香也怕巷子深’。”说起六堡茶，祝雪兰打开话匣子，“山坪村地处深山，以前大伙儿辛苦种茶，挑着担子到外面卖，却一直卖不上价。”

为带动山货出山，一条干线公路建成通车，沿线联通100个村庄。快递进村、电商入驻，六堡茶这座“绿矿”被唤醒。梧州市与电商企业京东联手建公共茶仓，六堡茶进驻电商平台的梧州特产馆，价格涨了一大截。

搭上电商“快车”后，线下，祝雪兰带领村民改造低产茶园，培养专业制茶师，近千人掌握传统制茶工艺。线上，祝雪兰和村民们依托六堡茶合作社，创建品牌，上网销售。

“现在种茶的农民越来越多，六堡茶产业越做越大，成为我们的支柱产业。”祝雪兰介绍，山坪村集体经济收入从2016年的几千元增长到去年的10万元；农民年人均收入翻了一番，去年超过1.2万元。

在全国，越来越多的乡村产业插上电商“翅膀”。我国各类涉农电商超过3万家，农村网络零售额2万多亿元。今年上半年，全国农产品网络零售额2900亿元，同比增长12.4%。

“10年来，农村电商迅猛发展，离不开农村信息基础设施建设的持续推进。”中国社会科学院农村发展研究所研究员胡冰川介绍，截至今年6月，我国已实现“县县通5G、村村通宽带”，农村互联网普及率达到58.8%。

农村电商发展离不开政策支持。2014年以来，商务部等多部门开展电子商务进农村综合示范，支持各地累计建设县级电子商务公共服务中心和物流配送中心超2600个，村级电商服务站点15.3万个。

2018年，广西马山县获批创建全国电子商务进农村综合示范县，当地设立县、乡、村三级电商服务站点。“打通物流服务‘最后一公里’，家门口就能收发货，真方便！”古寨瑶族乡古棠村电商服务站点负责人蓝青锦说，服务站点还设立了农产品代收点，协助线上线下销售。

从县到村当日达、到户次日达，电商配送提速增效。现在马山县每天从县级配送中心送到村级站点的包裹达1.5万件以上，今年1至7月份，全县农产品网络零售额4112万元，同比增长42.95%。

瞄准市场调结构，乡村产业加速提档升级

湖南湘潭县乡村，涓水清清，沟塘遍布，10万亩湘莲生长其间。排头乡农民谭兴旺走村串巷收莲子，然后到集市销售。老谭的儿子谭宇翔则闯出新路，让湘莲销售从线下走到了线上。

“以前走批发，流通链条长，莲子脱壳后要个把月才能送达。”谭宇翔说，现在不到一周，莲子就能从池塘送达消费者手中。

为延伸湘莲产业链，谭宇翔下了一番功夫。他说：“莲子煮粥是大家常见的烹饪方式，人们很在意营养丰富的健康搭配。”于是，谭宇翔将薏米、银耳、百合等与莲子组合销售，营养大礼包成了网红“爆款”。“我们的拼多多网店积累了25万多粉丝，去年销售额超过1亿元。”谭宇翔自豪地说。

同样发展湘莲产业，青山桥镇农民赵磊专注生鲜品类。赵磊建立冷链物流，主要销售鲜莲蓬、莲米、莲藕。为满足生鲜电商订单需求，赵磊还自己建荷塘基地，种了400亩湘莲。

“标准化才能赢得市场。”赵磊说，生产基地有严格的品质把控，生鲜莲蓬按照个头大小、水分含量等层层筛选定级，通过包装打标、冷链物流，最快次日就能送到消费者手中。

接通电商产业链，湘莲产业“加速跑”，全县共有各类涉莲电商60余家，新鲜莲子及深加工产品俏销全国。

从“产什么卖什么”到“市场需要什么就生产什么”，农村电商倒逼瞄准市场调结构。河南新乡县小冀镇的妙呱呱食品有限公司，一度经营困难。2013年，县商务局工作人员了解情况后，鼓励其尝试网上销售。“当时抱着试试看的心态，我决定闯一闯！”公司负责人王云涛建起40人的电商销售队伍，产品一件件卖到消费者手中，意见反馈和留言评价一条条收集上来，公司针对性调整口味、开发新产品。

功夫不负有心人。“根据市场调研和消费者反馈，我们推出的一款猴头菇曲奇饼干成了网红产品，总销量接近70万单。”王云涛说，电商带动企业良性发展，2021年销售额达2000万元，其中70%靠线上销售。

“农产品电商，不是简单地把农产品‘搬’到网上，关键是要推动产业升级。”胡冰川说，农村电商带动农产品标准化建设，产业附加值不断提升，越来越多的网红产品涌现出来。很多地方完善生产、流通和销售全流程农产品数字化供应链，为乡村产业振兴注入新动能。

培训推动、创业带动，手机成了新农具，直播变成新农活

“这是我们村的流沙画摆件，好看、时尚又有趣，欢迎下单……”山东东营市胜园街道东升村的平房内，村党支部书记孙江涛正在做直播。

孙江涛学习美术出身，在手绘彩绘行业摸爬滚打多年，直播平台上有300多万粉丝，装饰画及家装饰品销售火爆。推行“党支部+合作社+农户”的电商发展模式，打造家装用品直播平台，孙江涛的直播间成了当地的电商直播实践基地。

培训农民，带富农民。东升村的电商合作社，先后开展直播带货、产品运营、售后客服等培训200余场次，培育带货主播36人，带动120人就业，去年销售额达2600万元。“下一步，我们将推动组建党支部领办的合作社电商联盟，通过党建引领推动电商产业健康发展，让更多村民掌握电商新农技，会干直播新农活。”胜园街道党工委书记王佳说。

电商兴农，人才是关键。各地壮大农村电商人才队伍，着力培养电商“新农人”。

河南封丘县电子商务服务中心主任杨杰海介绍，县里面向乡镇干部、返乡农民工、特色产业带头人等开展电商知识讲座和应用人才培训，邀请电商企业负责人分享经验，下一步要继续做强人才链，让农村电商发展后劲更足。

政策给力，电商成为农村创业创新的大舞台。在湖北宜昌市夷陵区，从事电商的创业者占到80%。百里荒村村民闫凤娥说起电商滔滔不绝：“摆好样品、拍照编辑、上传抖音，一键发送即可！”闫凤娥熟练操作，发布了一条制作特色食品——榨广椒的视频。不一会儿，32个客户下单购买。

2017年，夷陵区开始大力发展农村电商，闫凤娥被选为百里荒村农村电商服务站负责人。“从技术到资金都有政策支持，就连宣传推广也有人教。”闫凤娥不放过任何学习机会，利用区里的支持政策，她注册了“百里印象”品牌，升级产品包装，搞起直播带货，带动更多村民发展。

“越来越多的农村因电商活起来，群众因电商富起来。”胡冰川说，各地区立足本地资源，通过农村电商促进产销衔接，让优质农产品卖上好价钱。

农村电商下沉，也为创业者提供了广阔空间。我国返乡入乡创业创新人员达1120万人，带动直播带货等新业态蓬勃发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 18 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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