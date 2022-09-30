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从“菜篮子”到“菜盘子”（话说新农村）

顾仲阳
2022年09月30日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　预制菜产业上游连着“菜篮子”，下游连着“菜盘子”，是提升农产品附加值的好载体，也是乡村产业富民的好抓手。要鼓励预制菜产业发展，更好满足市场多元需求

　　

　　靠着给当地预制菜企业提供原材料，3年来，山东诸城外贸大甲沟商品鸡场的养殖规模扩大了5倍，场长王教部的收入也翻了好几番。诸城市建立“预制菜产业联盟+龙头企业+生产园区+种养农户”的利益联结机制，共培育预制菜加工企业556家，去年营业收入近90亿元。下一步，诸城市规划打造千亿级预制菜产业集群。

　　近年来，伴随消费升级，预制菜产业市场需求不断升温。数据显示，10年来预制菜产业复合年均增长率达到20％，未来5年内产值有可能达到万亿元规模。

　　预制菜产业上游连着“菜篮子”，下游连着“菜盘子”，是提升农产品附加值的好载体，也是乡村产业富民的好抓手。数据显示，目前用来做预制菜的农产品不到10%。不少农村地区是重要的“菜篮子”生产基地，一些农产品龙头企业，紧密连接原材料生产基地，拥有丰富的农产品深加工经验，鼓励支持他们延长链条，发展预制菜产业，能给优质农产品提供新赛道，也能把更多就业机会和增值收益留给农民。比如，一家罗非鱼养殖企业，生产风味烤鱼预制菜，实现了5到7倍的增值，这对强县富农的意义显而易见。

　　预制菜产业有着巨大的市场需求。但是产业快速发展过程中，还存在标准不健全、冷链物流跟不上、质量安全存隐忧等方面的问题，应加快补上发展短板，促进其高质量发展。

　　让消费者吃得放心是关系预制菜产业健康发展的头等大事，而标准化生产则是重要基础。目前，预制菜行业整体上缺乏统一的国家标准，没有完整的产品标准体系和操作规范流程，导致一些产品质量参差不齐。有关部门、龙头企业、行业协会等应联起手来，编制出台统一的行业标准，构建完善质量安全监管体系，倒逼原材料规模化、标准化生产，产品制作、包装、运输等各环节规范化操作，共同守护“舌尖上的安全”。

　　预制菜产业要做大做强，还应尽快补短板、破瓶颈。比如，不少预制菜产品对新鲜度要求较高，而冷链物流配送能力弱、供应链配送成本高等成了发展瓶颈。对此，政策层面应加大对农村产业路、保鲜库等设施建设的支持力度，支持企业建设从地头到餐桌的冷链物流运输体系，鼓励其扩大规模、拓宽市场。在消费需求个性化渐成趋势、美食烹饪文化源远流长的我国，预制菜产业要做大，需破解“众口难调”这个难题。应鼓励支持预制菜生产企业、电商、餐饮企业等销售平台以及合作社、农户等原材料生产主体，建立起灵活高效的供应链协作机制，构建紧密的利益联结机制，共同做好供给侧结构性改革这篇大文章。通过生产更多特色鲜明的优质食材，用先进的加工技术提升品质，不断创新菜品，提供更多差异化产品、多元化风味选择等，更好满足市场多元需求。

　　预制菜产业发展潜力巨大，各有关方面既要大力鼓励其发展，又要规范其发展，促进各地的“菜篮子”转换出更多“菜盘子”，让预制菜产业更好富农便民。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月30日 18 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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