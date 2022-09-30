本报记者 史自强

河北省魏县北台头乡西野马村的农田里，玉米丰收在望。种粮大户解帅坤一脸喜悦，忙着检修农机。可就在几个月前，他着实经历了一阵担忧。

5月中旬，因叶锈病和风灾，解帅坤种的麦子受灾减产。“当时心里确实有点慌，但后来想起今年上了完全成本保险，可以弥补一下损失。”经过核查认定，保险公司最终确认58亩小麦受灾减产，不到1个月，11020元赔付金就打到了解帅坤的银行账户上。“完全成本保险，相当于给种粮加了一道‘安全阀’。”解帅坤感叹。

为提升农业生产抗风险能力，保障粮食生产，今年，河北省在86个产粮大县全面推开小麦、玉米、水稻三大粮食作物完全成本保险试点工作。各级财政补贴后，农户只需自缴20%的保费。3月，解帅坤承包种植的146亩小麦全部上了完全成本保险。尝到“甜头”后，7月份他又给玉米上了保险。“有了保险做后盾，病虫、灾害咱都不怕，种粮干劲更足了。”解帅坤激动地说。

据了解，今年河北省将完全成本保险在原来覆盖直接物化成本和土地成本的基础上，进一步覆盖全部生产成本，每亩小麦、玉米、水稻的最高保险金额从原来的500元、400元、620元分别提高至950元、800元、1500元，大幅提升了保障水平。截至7月底，保险机构共支付4.83万受灾农户赔付款0.77亿元。

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 18 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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