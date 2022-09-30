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浙江省浦江县好家风建设走深走实

强村富民路更宽

本报记者  窦瀚洋
2022年09月30日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　浙江省浦江县充分发动群众，围绕遵规守纪、邻里和睦、环境整洁、家庭和谐、诚实守信等五大类20个指标，制定好家风指数，推出“好家风码”，作为产业帮扶、贷款支持以及各类评优评先的重要依据，促进乡风文明、乡村善治、乡村发展。

　　青山田园庭院，小桥流水人家。行走在浦江乡村，每家每户门前都有个“好家风码”。

　　浦江县委组织部常务副部长骆安介绍，县里依托浙江省一体化数字资源系统，对接32个相关部门的数据接口，将好家风指数集成在“丰安红管家”应用上，线上自动打分评价、排名推送，公开公正。线下扫一下每家每户的“好家风码”，家风指数一目了然，家风好的居民缴纳水电费、办理贷款、申领困难补助等都可享受优惠。

　　好家风涵养文明乡风。“池塘护栏早装上早受益，大家都应出把力！”今年年初，郑宅镇郑宅村建设护栏塘坎工程，20%的配套资金需要村里自筹。消息一出，村民纷纷抢捐、出工出力。村支书张永林自豪地说，推行“好家风码”后，大事小情乡亲们都积极参与，村里更加团结、和谐。

　　好家风有力推动全社会向上向善。在浦江，479支志愿服务队伍进驻村社，开展扶弱济困、美化环境、文明劝导等志愿活动1.4万多场次，参与者达到31万人次。

　　“好家风码”成了乡村治理的好载体。“现在调解工作好做多了。”全国模范人民调解员郑达观介绍，群众只需点开“好家风码”反映情况，微网格治理团就能立即推送信息，迅速组织调解。

　　“‘好家风码’以老百姓看得见、摸得着、感受得到的方式，助推形成‘家风正、民风淳、社风清’的文明风尚。”浦江县委常委、组织部长章胜辉说。

　　“好家风就是无形资产、信用资本，我们为‘好家风户’发放免担保贷款。”浦江农商银行党委书记、董事长王瑾介绍，截至8月末，好家风信用贷惠及全县1.5万多户家庭，贷款余额20.8亿元，不良率仅为0.71%。

　　“获得50万元优惠贷款，对我来说，既是机遇，也是责任。”郑宅镇“十佳好家风”家庭、躬乐家庭农场经营户郑战宝说，利用这笔钱，他扩大了葡萄园规模，还发展起鱼虾养殖，去年农场产值超200万元，比贷款前翻了一番多。勤劳致富的同时，他还定期往村里的居家养老服务中心捐送农场产品，传递勤劳善良、守望相助的美德。

　　今年7月，浦江农商银行给郑宅镇15个村集体每村授信“好家风专项信用贷”600万元，相关项目建成后，可大大增加村集体经济收入。

　　好家风引来资金流，无形资产转化为有形资源助力乡村振兴。随着物业大楼、仓储中心等一批强村富民产业项目有序有力推进，一幅村美、业兴、民富的乡村振兴图景在浦阳江两岸徐徐铺展。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月30日 18 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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