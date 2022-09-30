原标题：红土地上新探索 平安乡村振兴进行时

百色，地处我国西南边陲，是一座具有光荣革命传统的城市，历史上中国红军第七军和右江苏维埃政府，正建立于此。

在地理上虽看似“偏远”，却丝毫不妨碍百色人在乡村振兴路上的干劲闯劲。老区的乡村振兴之路，有内生动力，还要外部推力。中国平安基于自身优势，持续将专业的金融力量融入百色革命老区发展当中。

平安银行赋能百色芒果全产业链

百色，也被称为“中国芒果之乡”，在百色乡村振兴的路上，芒果扮演了不可替代的角色。“如何种出好芒果，卖出好价钱？”成为当地农户的一道“致富必答题”。

近日，中国平安集团总经理、联席CEO、平安银行董事长谢永林一行，来到平安银行-国家芒果种质资源圃（田东）福兰共建基地，考察平安银行在百色当地的产业帮扶情况。在基地的小院子里，谢永林与百色市委书记黄汝生、常务副市长孙睿君、常委蓝树东、田东县委书记欧阳可爽、田东县芒果试验站站长陆弟敏、芒果基地负责人李英华、平安银行致富带头人岑参等，围绕芒果产业发展现场开启了一轮“头脑风暴”。

谢永林表示，田间地头他很熟悉，以前就干这事儿，这几年每年都去。他强调，平安银行一直在用金融的专业的方法做乡村振兴，天上已经有了三个卫星，星云物联网基本搭建，在四川大凉山的油橄榄、广东河源的茶园，都用了这套技术，和地面的平安银行乡村振兴“数字村”设备对接起来，可以帮助基地提高种植和管理效率。产业做好了，金融也安全了，说老实话，产业和金融，在扶贫和乡村振兴这条道路上，找到了可持续发展路径。

“是的。种出的芒果同时又搭上‘平安好芒’品牌，上“平安云农场”、直播带货，销路一下就打开了。以前种芒果怕不好卖，现在种芒果愁不够卖……”在问及帮扶效果如何时，基地负责人连称平安银行的一整套方案，很能解决实际问题，带来的效果也肉眼可见。平安银行对基地的帮扶措施落地以来，累计帮助销售芒果及芒果干制品1057万元。

金融助力下，百色老区果农对幸福生活的期待值，如不断攀升的销售数字一样，持续累加。

注入金融活水，擘画乡村振兴新画卷

产业兴旺，离不开金融力量的支持。

长期以来，平安银行持续以专业的金融力量助力红城百色的乡村振兴：为吉利百矿提供8亿授信额度，并作为唯一结算行，为吉利旗下广西铝产品仓储交易中心会员账户及支付结算提供服务，目前平台累计挂牌金额3.97亿元，成交金额2.57亿元；累计给予中广核苍南核电有限公司16.5亿优惠利率乡村振兴贷，双方协力支持乐业猕猴桃产业发展；先后向洋浦南华糖业集团、正大现代农业有限公司发放1.3亿元产业扶贫贷，助力田东县坡教村产业。

当天下午，谢永林一行来到百色右江区，出席以“传承红色精神 赋能乡村振兴”为主题的签约活动。活动现场，平安银行南宁分行与百色政府进行了战略合作签约，期待进一步加强优势互补，共促百色乡村振兴步伐，走得更快，走得更好。

活动还发布了 “平安惠农贷”产品，围绕涉农核心企业上下游或地方特色产业定制场景，提供专项优惠利率，通过“平安惠农贷”为更多有需要的乡村企业家及村民送去“及时雨”，汇聚金融活水，惠泽三农经济。

而作为全国性股份制商业银行中第一张乡村振兴借记卡，平安银行乡村振兴卡在活动现场也迎来了发卡超10万张里程碑。谢永林现场为村民发放纪念卡，为更多百色乡亲带去平安银行的金融服务与美好生活守护。

会上还宣布百色平安智慧小学长期支教行动的正式启动，现场给志愿者代表授旗、捐赠科学素养公益包。该套科技包是平安"AI不孤读-科技素养提升计划"的重要成果，由教育部专家组、教育名师精心设计，该计划已落地一千多所小学、受益学生超三十万。

从红色精神中，感悟不变的家国期待

历史是最好的教科书，党史是最好的营养剂。

追寻英雄脚步，谢永林一行先后前往中国工农红军军部旧址、百色起义纪念碑和百色起义纪念馆瞻仰，近距离感受革命历史，为革命先烈敬献花圈，并参观学习黄文秀先进事迹纪念馆，深刻领悟了百色独特的精神财富。

黄文秀的事迹感动和影响着无数人。在活动期间，中国平安向百色市教育基金会捐资创办“平安文秀班”，希望让更多孩子有机会走出大山、做“黄文秀式”的好学生，立志成为“黄文秀式”的优秀人才，回报故土，建设家乡。

中国平安与百色一样，具有深深的红色烙印。自1988年于深圳创建以来，中国平安在发展中始终坚持党的领导，以党建引领金融高质量发展。国家振兴富强，家国共平安，是中国平安不变的初心，为此，中国平安积极响应党和国家号召，从脱贫攻坚启动“三村工程”，到乡村振兴实施“三下乡”，截至2022年6月末，累计投放扶贫及乡村振兴资金497亿，惠及人口达104万。援建升级1054所乡村学校，培训了14037名乡村教师，使30万乡村学生受益；先后在107个县培养了超过8万名致富带头人……凭借在乡村振兴等领域的贡献，中国平安已三次荣获民政部颁发的“中华慈善奖”。

从红色革命基地，到乡村振兴绿意盎然的田间地头。中国平安将矢志传承红色精神，不忘初心、牢记使命，继续为美丽乡村建设贡献平安力量。

(责编：曹淼、李源)

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