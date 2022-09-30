左宇坤

原标题：首套房贷利率下限放宽，哪些城市可以？影响几何？

房地产市场大消息传来！

9月29日晚间，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。

哪些城市可放宽？

根据通知，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。

通知显示，按照“因城施策”原则，符合上述条件的城市政府可根据当地房地产市场形势变化及调控要求，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，人民银行、银保监会派出机构指导省级市场利率定价自律机制配合实施。

易居研究院智库中心提供的数据显示，根据国家统计局公布的70个大中城市房价指数数据，至少有23个城市符合条件，普遍属于当前房地产交易疲软、房价跌幅过大或持续时间过长的城市。

其中，二线城市8个，分别为哈尔滨、兰州、武汉、大连、天津、石家庄、昆明和贵阳。三线城市15个，分别为泉州、温州、泸州、岳阳、宜昌、北海、大理、秦皇岛、湛江、包头、安庆、济宁、常德、襄阳和桂林。

为何放宽？

人民银行、银保监会表示，这一政策措施的出台，有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内，银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平，有利于减少居民利息支出，更好地支持刚性住房需求。

继5年期以上LPR年内3次下调之后，此次利好政策为何依然瞄准了房贷利率下功夫？易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，这说明房贷利率依然是提振楼市行情的重要工具。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，从近期热点城市“一城一策”信贷和限购等政策看，纾困力度不小，但需求端的市场预期并没有得到明显的缓解。所以，需要更强有力政策。通过进一步降低房贷利率，降低购房特别是首套房成本，以扭转市场预期，提高入市的刚需。

将如何影响楼市？

“部分城市今年6月以来房地产市场整体处于深度调整阶段，新房房价出现波动下跌，对于市场承压的城市来说，政策在执行过程中或有一定空间，预计更多城市可能结合自身实际情况调整首套房贷利率下限。”中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静表示。

贝壳研究院数据显示，9月，103个重点城市中超八成的城市主流房贷利率低至首套4.1%、二套4.9%的下限水平。其中，厦门首套房贷利率下调幅度最大，达到45个基点；东莞和长沙首套房贷利率均下调35个基点。

严跃进指出，政策出台势必使得银行的自主权增大，预计四季度将迎来新一轮房贷降息潮，有助于降低房贷成本和提振市场交易行情。

“政策时间期限定为2022年底前，有利于促进观望需求及时入市，促进四季度市场活跃度提升。”陈文静也认为，四季度仍需更大力度、更大范围、更快节奏地优化政策，特别是针对核心二线城市，适度允许基本面较好的城市市场热度回升，产生示范效应，有助于带动整体市场预期恢复。

陈文静还提到，本次政策针对首套房贷利率，二套房贷利率下限不变。但结合近期多数城市已调整二套房认定标准，还清首套后再购房是否可享受优惠利率需关注接下来各地执行细则。

(责编：赵竹青、陈键)

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