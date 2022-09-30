原标题：北京开展科技成果“先使用后付费”试点 发挥中小微创新主体作用

北京市科委、中关村管委会联合市教委、市经济和信息化局、市财政局、市卫生健康委以及海淀区人民政府近日制定《关于在中关村国家自主创新示范区核心区开展高等院校、科研机构和医疗卫生机构科技成果先使用后付费改革试点实施方案》，鼓励和引导高等院校、科研机构和医疗卫生机构探索采用“先使用后付费”的方式，将科技成果许可给中小微企业使用，并支持担保机构为中小微企业提供担保服务。

这是记者29日从中关村新一轮先行先试改革科技成果转化相关政策新闻通气会上获悉的。

解决中小企业使用高校科技成果渠道不畅、许可费用高问题

北京市科委、中关村管委会党组成员、副主任、新闻发言人张宇蕾介绍，先使用后付费改革试点，主要是为了解决中小企业使用高校科技成果渠道不畅、许可费用高的问题。

北京市科委、中关村管委会科技成果转化处副处长叶茂盛说，中小微企业数量多、发展速度快、技术创新需求大，是承接高校院所科技成果转化的重要力量。但从高校院所科技成果转移转化的情况看，中小企业还不是承接科技成果和开展产学研合作的核心主体。同时根据技术市场统计情况，2021年全年北京市高校院所、医疗卫生机构以专利实施许方式，面向企业进行科技成果转化的共有380项，但其中只有4项是“零门槛”的方式，也就是首笔许可费用为零。

给予高校院所奖励和引入第三方担保机制

叶茂盛介绍，通过制定专项政策，给予高校院所奖励和引入第三方担保机制，推动在合同中约定“零门槛费+里程碑支付+收入提成”或“延期支付许可费”，支持高校院所将科技成果授权中小微企业先行实施，从而有效促进科技成果转化。

其中，政策引入担保机制，在帮助中小微企业承担一定的创新成果产业化风险的同时，保证高校院所的权益得到充分的保护，消除高校院所担心无法拿回成本的顾虑。

同时，北京市科委、中关村管委会安排专门财政资金，在支持技术转移机构建设、支持中小微企业转化高新技术成果以及支持科技成果概念验证等专项中，针对以“先使用后付费”许可方式开展科技成果转化的高校院所、医疗卫生机构以及中小微企业给予补贴奖励支持。

推动高校院所、医疗卫生机构、创新型企业等适用已发布政策

张宇蕾表示，北京市科委、中关村管委会将在推动政策落实、提高服务能力、健全保障体系、加强供需对接等方面进一步夯实基础，一是积极开展试点，推动高校院所、医疗卫生机构、创新型企业等适用已发布政策；二是支持成果概念验证平台、技术转移转化机构建设、技术经理人队伍培育，提高成果落地转化服务能力；三是推进科技成果评价和转化工作评价，举办中关村“火花”系列供需对接活动，推进高质量科技成果加速转化；四是加大对成果转化先进人物、典型经验、成功案例、创新做法的宣传力度，营造良好的社会氛围。(记者 陈杭)

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经