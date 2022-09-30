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市场监管总局认研中心集中开展专业人员能力验证

2022年09月30日08:27 | 来源：新华网
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原标题：市场监管总局认研中心集中开展专业人员能力验证

日前，由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（以下简称“市场监管总局认研中心”）组织开展的全国首个“人员能力验证日”正式落下帷幕，共计千余名考生参加。

本次人员能力验证工作涵盖碳排放管理员、企业合规师、能源管理师、税务筹划师、全媒体运营师等五个专业领域，面向人才市场重点岗位，积极拓宽人才发展通道。

据了解，人员能力验证是指按照相关规定或标准，根据培养培训及考核验证规则，采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对人员的专业能力进行培养培训及验证的合格评定过程。

市场监管总局认研中心相关负责人表示，为确保本次“人员能力验证日”各项工作顺利进行，相关部门在验证工作前公布了能力验证时间、能力验证违规行为判定与处理办法，并详细告知了考生能力验证要求、设备及环境要求、远程系统操作使用等。同时，在“人员能力验证日”开展前积极组织全体考务人员参加培训，开展“全要素”测试、“全链条”管理、“全流程”演练，明确责任到人到岗，为考生顺利应考保驾护航。

在“人员能力验证日”组织过程中，市场监管总局认研中心统筹推进疫情防控和各项考务工作，严格落实好疫情防控常态化工作要求，采取线上验证模式。考生信息采用计算机系统进行统一管理、登记并进行人脸识别身份核验，在线完成学员信息填报、能力验证、电子试卷管理等工作。

在人员能力验证工作的探索上，市场监管总局认研中心已经走在了前列。未来，市场监管总局认研中心将以首个“人员能力验证日”为起点，以“精业务，强素质”为重要抓手，持续开展人员能力验证工作，构建具有中国特色的人员能力验证体系，推动新时代人才强国战略落地生根、开花结果。（刘雪莉）

(责编：赵竹青、陈键)
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