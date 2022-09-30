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我国科普事业多项数据大幅提升 科普与教育走向融合互动

2022年09月30日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：我国科普事业多项数据大幅提升 科普与教育走向融合互动

　　29日，2022年科普中国智库论坛暨第二十九届全国科普理论研讨会在京召开，会上发布的《国家科普能力发展报告(2022)》显示，我国科普事业多项数据大幅提升。

　　《国家科普能力发展报告》是中国科普研究所的重要智库成果，侧重研究影响公民科学素质提升的基础性、实践性、理论性和政策性问题，自2017年出版以来，已连续出版了6部。

　　本年度的《国家科普能力报告》对“十三五”时期我国科普能力发展情况进行了总体梳理和回顾，详尽分析了科普能力建设各个方面的发展趋势，总结了有效模式和短板局限，并立足新时代新形势，对“十四五”时期科普事业发展提出重要建议。

　　“5年来，我国科普人才队伍规模持续扩大，结构不断优化；科普经费稳中有增，配置更趋合理；科普基础设施体系日益现代化，覆盖更广泛；科普信息化转型成效初显，优秀科普作品不断涌现；科普与教育走向融合互动，科普活动蓬勃开展。”中国科普研究所副所长、研究员郑念介绍说。

　　报告显示，“十三五”期间我国科普能力发展指数稳步提升，2020年达2.84，比2015年增长约40%。同期，科普人员指数由1.9增长至2.53，增长率约25%。5年来，我国科普经费总额绝对规模扩大，科技类教育活动的社会影响获长足提升，科普作品形态不断丰富，线上科普成效日益提升。

　　报告建议，“十四五”时期，要深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》的指导思想和原则，全面推进科普能力建设标准化工程，将公民科学素质建设全面推向高质量发展的新时期。

　　会上同时发布了《科学教育研究手册(扩增版)》与《融媒体科技传播实践研究》，为推动高端科普智库在科学决策、科普高质量发展中提供理论支撑。(实习记者苏菁菁)

(责编：赵竹青、陈键)
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