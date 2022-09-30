原标题：全过程工程咨询推建筑企业转型升级

日前，为推动我国工程咨询高质量发展，探讨全过程工程咨询行业发展态势，国家认证认可相关部门正式开启全过程工程咨询服务认证工作，推动我国全过程工程咨询服务认证工作迈向标准化、专业化、系统化、精细化发展。

据了解，“全过程工程咨询”作为一种新兴的工程项目管理模式广受业界推崇，各地也在政策文件的鼓励下掀起了一股大力推行全过程工程咨询模式的热潮。但全过程工程咨询企业仍存在结构不合理、服务水平不尽相同的问题，这已成为制约行业发展、阻碍建筑业转型升级的“瓶颈”。因此，符合时代发展趋势的全过程工程咨询服务认证的必要性正逐步凸显，将有望成为鉴别优质全过程工程咨询企业的重要方式。

“全过程工程咨询服务认证可以高效传递信任。”有关负责人表示，全过程工程咨询服务认证是指依据国家相关法律法规及标准技术文件对在建设项目全生命周期中，提供投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等专业化咨询业态的服务机构进行全过程工程咨询服务能力评价的一种活动，建设工程领域企业通过全过程工程咨询服务认证是彰显企业技术优势的最佳证明。

9月19日，中国建筑科学研究院认证中心为广东省电信规划设计院有限公司颁发了首张全过程工程咨询服务认证证书。发起全过程工程咨询服务认证，旨在推动我国工程咨询行业高质量发展，探索全过程工程咨询服务能力评价新模式，引导我国全过程工程咨询服务向标准化、专业化、系统化、精细化方向发展。

专家表示，全过程工程咨询服务作为一个新兴的业态模式和新的认证项目，认证工作要紧跟标准和政策的导向，在大胆的实践过程中及时修正、改进，方能不断完善服务体系。

(责编：赵竹青、陈键)

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