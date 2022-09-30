人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全过程工程咨询推建筑企业转型升级

2022年09月30日08:28 | 来源：央广网
小字号

原标题：全过程工程咨询推建筑企业转型升级

日前，为推动我国工程咨询高质量发展，探讨全过程工程咨询行业发展态势，国家认证认可相关部门正式开启全过程工程咨询服务认证工作，推动我国全过程工程咨询服务认证工作迈向标准化、专业化、系统化、精细化发展。

据了解，“全过程工程咨询”作为一种新兴的工程项目管理模式广受业界推崇，各地也在政策文件的鼓励下掀起了一股大力推行全过程工程咨询模式的热潮。但全过程工程咨询企业仍存在结构不合理、服务水平不尽相同的问题，这已成为制约行业发展、阻碍建筑业转型升级的“瓶颈”。因此，符合时代发展趋势的全过程工程咨询服务认证的必要性正逐步凸显，将有望成为鉴别优质全过程工程咨询企业的重要方式。

“全过程工程咨询服务认证可以高效传递信任。”有关负责人表示，全过程工程咨询服务认证是指依据国家相关法律法规及标准技术文件对在建设项目全生命周期中，提供投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等专业化咨询业态的服务机构进行全过程工程咨询服务能力评价的一种活动，建设工程领域企业通过全过程工程咨询服务认证是彰显企业技术优势的最佳证明。

9月19日，中国建筑科学研究院认证中心为广东省电信规划设计院有限公司颁发了首张全过程工程咨询服务认证证书。发起全过程工程咨询服务认证，旨在推动我国工程咨询行业高质量发展，探索全过程工程咨询服务能力评价新模式，引导我国全过程工程咨询服务向标准化、专业化、系统化、精细化方向发展。

专家表示，全过程工程咨询服务作为一个新兴的业态模式和新的认证项目，认证工作要紧跟标准和政策的导向，在大胆的实践过程中及时修正、改进，方能不断完善服务体系。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限
　　人民银行官网截图。 人民网北京9月29日电 （记者罗知之）9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。…
融入“新四化”机遇 北京汽车加速转型升级
　　人民网北京9月29日电 （记者栗翘楚）近日，中汽协数据显示，今年8月，我国汽车产销继续保持快速增长态势，同比分别增长38.3%和32.1%。其中，新能源汽车产销再创历史新高，同比分别增长1.2倍和1倍。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部