原标题：数字经济发展动能强劲 电子商务交易额增长至42万亿元

党的十八大以来，我国数字经济发展呈现强劲态势。数字经济规模连续多年稳居世界第二位，从2012年的11万亿元增至2021年的45.5万亿元，占GDP比重由21.6%提升到39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。数字化转型加快推进，农业生产信息化水平快速提升，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，电子商务交易额从2017年的29万亿元增长至2021年的42万亿元。

基础设施更加完善

“10年来，我国数字基础设施实现跨越发展。”中央网信办信息化发展局局长王崧介绍，移动通信技术从“3G突破”“4G同步”到“5G引领”，4G基站占全球一半以上，5G基站达到185.4万个，5G移动用户数超4.5亿户，所有地级市都全面建成光网城市，行政村实现宽带网络全覆盖，算力规模全球排名第二位。

从曾经的“登高找信号”到如今的“光速秒传”，10年间，千兆网络走进千家万户。数据显示，我国目前已有29个城市建成首批“千兆城市”，千兆光网具备覆盖超过3亿户家庭的能力；有线电视网络加快整合，基础传输网络完成全国范围内互联互通；蜂窝物联网用户规模持续扩大，3家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达13.99亿户；其中应用于智慧公共事业、智能制造和智慧交通的终端用户占比分别为 22.4%、18.1%、15.6%。同时，工业互联网标识建设、应用和管理有序推进，建成二级节点 168个，服务5万家企业，促进标识解析体系拓展至31个重点行业，国家顶级节点日解析量突破8000万次，主动标识载体超过400万个。

算力是数字经济时代的核心生产力。近年来，我国新型算力网络格局正加快完善，其中“东数西算”工程加速推进，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地区省份启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。互联网骨干网络架构得到进一步优化，国家级互联网骨干直联点数量增至19个，累计启动4个新型互联网交换中心试点，进一步打通了基础电信企业与互联网企业、云服务企业、内容分发网络企业之间的互联通道，企业用网体验进一步得到改善。

数据中心规模大幅提升。据统计，截至2021年年底，我国在用数据中心机架总规模超过520万标准机架，平均上架率超过55%，在用数据中心服务器规模达1900万台，存储容量达到800EB，电能使用效率持续下降，行业内先进绿色数据中心PUE(电源使用效率)已降低至1.1左右，达到世界先进水平。

被称为“可以为全世界每一粒沙子编上一个地址”的IPv6正在规模部署和应用上取得重大突破。截至2021年年底，我国IPv6申请地址数量为63052块，活跃用户数达6.08亿。从具体使用上看，物联网连接数达1.4亿，移动网络流量占比达35.15%，固定网络流量占比为9.38%，政府门户网站IPv6支持率达97.2%。当下，数据中心和域名系统基本支持IPv6，云服务平台具备IPv6服务能力，为企业上云用云架起了重要的技术支撑。

“一批5G基站、工业互联网平台、算力中心等信息基础设施的建成，对打造融通产业生态、夯实产业发展基础具有重要意义。”工业和信息化部科技司副司长任爱光说。

持续赋能实体经济

曾几何时，电解铝行业普遍面临着生产安全隐患多、设备智能化程度不足、生产管理信息不畅等问题。为此，云南神火铝业有限公司与中兴通讯合作，利用5G、工业互联网等技术，打造有色金属冶炼绿色智慧工厂。在这里，5G专网打破了传统工厂布线复杂的瓶颈，实现生产设备端采集到数据的实时传输。“目前，我们的工业物联网平台接入感知数据源已经超过1万种，通过大数据分析精细化管理能耗，并实时监测与控制铝电解槽的炉膛类型、氧化铝浓度等生成环节，在大幅度减少人工操作的同时，提高电解槽稳定性。每吨铝可降低直流电耗100千瓦时至200千瓦时，每年可节约用电9000万千瓦时以上。”云南神火铝业有限公司总经理张文章说。

“10年来，我国制造业数字化网络化智能化发展加速推进，总体态势持续向好。”工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟介绍，尤其是工业互联网创新发展战略扎实推进，网络、平台、安全等体系建设不断完善，产业规模突破万亿元大关，成为推动产业数字化转型的关键支撑。目前，已建成具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，工业设备连接数量超过7900万台套，服务工业企业超过160万家，提质、降本、增效作用不断显现。

工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏认为，随着工业互联网向研发、制造等核心环节延伸，赋能传统制造业数字化转型效应更加凸显，“5G+工业互联网”已经在钢铁、采矿等10个重点行业领域形成20个典型应用场景。工业互联网产业联盟调查数据显示，工业互联网在中小企业中的应用普及率近年来持续走高，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。

我国信息技术软硬件水平不断提升，服务边界不断延伸，推动数字经济加速走深向实。2021年，我国信息技术服务业收入6万亿元，较2012年翻了两番。今年1月至7月，信息技术服务业实现收入3.03万亿元，同比增长12.0%，在软件业全行业收入占比达65.5%。从细分领域来看，云计算产业年均增速超过30%，全球市场占比达14.6%，较2012年增加10.9个百分点。企业上云步伐不断加快，全国累计上云用云企业超过360万家。

数字治理能力提升

中国信息通信研究院日前发布的《中国数字经济发展报告(2022年)》指出，以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的数字技术加速与实体经济融合，在重塑政府治理流程、提升治理的精准化与高效化水平等方面发挥着重要作用。

2021年，我国有近30个省份在其“十四五”规划中指出，要加快智慧城市建设，提高社会治理智能化水平。一些城市已经走在了前列，例如，深圳推出《新型智慧城市建设总体方案》《关于智慧城市和数字政府建设的若干意见》，对标全球智慧城市先进案例，致力于打造具有深度学习能力的城市智能体，成为全球新型智慧城市标杆和“数字中国”城市典范。

“10年来，数字政府建设向更大范围、更深程度推进，治理服务效能显著增强。”中央网信办副主任曹淑敏告诉记者，我国电子政务在线服务指数全球排名提升至第九位，“掌上办”“指尖办”已经成为各地政务服务的标配，全国一体化政务服务平台实名用户已超过10亿人，汇聚1万多项高频应用标准化服务，各地省级平台均设置了“跨省通办”专区。

数字政府建设驱动营商环境持续优化。截至 2021年年底，在省级行政许可事项中，平均承诺时限压缩超过50%，网上审批和“零跑动”比例达56.36%，90.5%的事项实现网上受理和“最多跑一次”。例如，山西省自然资源厅上线的行政审批三级联办在线服务平台，将审批事项全部纳入系统办理，以选择、填空方式在网上并行审查，做到同一事项全省无差别办理，不再出具纸质文件。同时，申请办件从受理到上报再到补正和办结，每个环节均通过短信告知申请人，方便其随时掌握办理进度，有效提升审批效率。

作为数字政府治理体系和能力建设的重要载体，近年来智慧城市发展迅猛。在江苏南通，崇川经济开发区依托云计算、人工智能、大数据等技术，面向开发区管委会、社区基层工作者和社区居民，构建“1+4+N”智慧社区体系，不仅破解了社区治理难题、提高企业安全生产能力，还为营造社区适老化环境、强化生态文明建设提供借鉴；在辽宁沈阳，高新技术产业开发区与绿盟科技共同建设城市安全运营中心，推动当地智慧城市安全发展，该中心以数字基础设施、数字资产和信息系统为保护对象，建立全程在线、全域覆盖、实时反馈的网络安全态势地图，快速有效感知、预警、调度、处置城市网络安全风险。（李芃达）

(责编：赵竹青、陈键)

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