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税费支持政策释放红利超3.4万亿元

2022年09月30日08:32 | 来源：经济日报
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原标题：税费支持政策释放红利超3.4万亿元

　　国家税务总局最新数据显示，今年落实新的组合式税费支持政策扎实推进，截至9月20日，全国新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元，有力缓解了企业资金压力，减轻了企业税费负担。

　　税务总局总审计师兼收入规划核算司司长蔡自力介绍，3.4万亿元红利主要包括三部分：

　　一是今年1月1日至9月20日，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达22113亿元。分行业看，制造业退税5818亿元，占比26.3%，是受益最明显的行业。分企业规模看，小微企业是受益主体。已获得退税的纳税人中，小微企业户数占比92%，共计退税8902亿元，金额占比40.2%。

　　二是前8月全国新增减税降费5916亿元。其中，新增减税4605亿元，新增降费1311亿元。分政策项目看，小规模纳税人“六税两费”减征政策进一步扩展至小型微利企业和个体工商户，新增减税降费1036亿元；生产、生活性服务业增值税加计抵减政策新增减税604亿元；小型微利企业应纳税所得额100万元至300万元部分再减半政策，新增减税477亿元；继续实施的阶段性降低工伤、失业保险费率政策，新增降费1076亿元。

　　三是今年1月1日至9月20日，累计办理缓税缓费6326亿元，其中继续实施的制造业中小微企业缓缴税费政策，累计办理缓缴5256亿元；为受疫情影响较大的困难行业和中小微企业办理缓缴社保费1070亿元。

　　“这些税费支持政策落地生效，实实在在增强了企业获得感，为稳住宏观经济大盘提供有力支撑。”蔡自力表示。

　　8月份，全国企业销售收入同比增长5.2%，较7月份提高2.1个百分点，较二季度提高4.1个百分点，延续了恢复发展态势，彰显了经济发展的韧性。

　　2022年“便民办税春风行动2.0版”推出后，税务部门积极推进121条措施落实落细，目前各项措施推出进度已达89%，持续加力推动各项税费支持政策落地，不断激发市场主体活力，提振市场主体信心。

　　税务总局纳税服务司司长沈新国表示，下一步，税务部门将加大力度推进“便民办税春风行动”措施落地见效，助力市场主体应享尽享快享政策红利，持续提升纳税人缴费人的满意度。(记者曾金华)

(责编：赵竹青、陈键)
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