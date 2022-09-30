原标题：中国气象局：南方旱情短时间内无明显缓解趋势

今年夏季，中国南方地区遭遇持续严重干旱。29日，中国气象局召开新闻发布会称，根据气象预报，南方地区旱情短时间内无明显缓解趋势。

国家气候中心副主任肖潺在发布会上表示，受降水少、气温高影响，7月以来长江流域发生严重夏伏旱，进入9月，长江中下游地区仍持续少雨，大部地区气象干旱持续，遭受夏秋连旱。据统计，7月以来，长江流域中旱及以上等级干旱日数45.6天，较常年同期偏多31.0天，为1961年以来历史同期最多；中旱及以上等级站数涉及667个站，占全流域的96%，影响范围为1961年以来同期最大。

“9月以来，南方出现了两次区域性高温过程。其中9月5日至13日的区域高温过程综合强度达到特强，覆盖国土面积143万平方公里，影响人口达5.5亿。这两次高温过程加剧了长江中下游地区的气象干旱，增加了当地的供电压力，对当地生态系统造成负面影响。”肖潺表示，9月，中国共发布预警信息2.2万条，其中，干旱预警信息同比增加400余条，森林火险增加62%。

对于南方干旱的原因，肖潺表示，今年盛夏(自7月初台风“暹芭”及其减弱低压北上以后)，西太平洋副热带高压加强西伸，伊朗高压东伸，并与中纬度的大陆高压相结合，导致在中国上空形成大范围的暖高压带。在强盛的暖高压带的影响下，阻断了水汽向中国的输送，导致降水明显偏少，南方大部发生1961年有完整气象记录以来的大范围持续时间最长的高温天气，长江流域至华南北部地区，遭受严重夏伏旱。9月以来，上述旱区受西太平洋副热带高压系统控制的影响，上述旱区仍持续晴热少雨的气候特征。

28日，气象干旱监测显示，长江流域中下游地区大部仍存在中度及以上等级气象干旱，其中江西大部、福建中部至北部、湖南中部至南部、湖北东部、安徽南部、浙江西南部等地有特旱。据中央气象台预报，10月10日前南方旱区降水依旧显著偏少，无明显降水过程。

肖潺表示，国家气候中心预计，10月华中、华东旱区降水仍将偏少，气温偏高。因此，目前的南方地区，尤其是湖南、江西等地的重旱、特旱等旱情在短时间内无明显缓解趋势。(记者 陈溯)

(责编：赵竹青、陈键)

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