原标题：我国创新能力持续提升 推动力从何而来

9月29日，世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数》显示，中国排名继续攀升，从2021年的全球第12位升至第11位，在36个中高收入经济体中位列第一。

“中国创新能力综合排名较上年提升1位，与2012年相比跃升了23位。”科技部战略规划司副司长邢怀滨在接受科技日报记者采访时说，这十年，得益于我国创新驱动发展战略深入实施，科技体制改革纵深推进，关键核心技术攻关全面展开，有力支撑经济社会发展，科技实力跃上新的大台阶。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把创新作为引领发展的第一动力，摆在国家发展全局的核心位置，我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化，成功进入创新型国家行列。

创新产出多项指标位居前列

此次报告评价结果表明，中国企业创新主体地位持续强化，全社会R&D经费中企业资金占比全球排名第3位，较上年提升1位。与此同时，高校创新能力不断提升，北京大学、清华大学、复旦大学连年入围“QS全球教育集团高校排名”前50强，这三所大学平均得分保持在世界第3位；高校与产业研发合作排名第5位，较2012年提升4位。

“科技部会同相关部门扎实落实党中央关于创新驱动发展的顶层设计，持续深化计划管理、成果转化、资源共享、评价奖励、收入分配等改革。”邢怀滨解释说，而今，科技体制改革143项重点任务全面完成，各类主体创新动力显著增强，国家创新体系整体效能持续提升。

与此同时，全国科技界贯彻新发展理念，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加强基础研究、应用基础研究和关键核心技术攻关，强化国家战略科技力量，一批重大创新成果竞相涌现。

报告指出，中国的创新与发展呈现出良好的正向关系，创新投入转化为更多更高质量的创新产出。

中国科学技术发展战略研究院院长张旭表示，聚焦“四个面向”，中国在科技创新产出方面多项指标全球领先，一如报告评价所示，在制度、基础设施、人力资本和研发、市场成熟度等7个维度中，中国知识和技术产出方面表现最好，居世界第6位。

此外，我国单位GDP的本国人发明专利申请量、实用新型专利申请量、工业品外观设计申请量、商标数量均居世界第1位；产品出口位居世界前列，高技术产品净出口占贸易总额比重排名第4位，等等。

进入全球百强的科技集群数量达21个

中国商业环境综合得分排名第13位，创业政策与文化指标居第9位；国内市场规模排名保持世界首位，为私营部门提供信贷金额占GDP比重排名第4位，较2012年上升16位；为初创和成长型企业提供资金支持排名第9位……

“数字上升的背后，是我国持续深化政府职能转变，保护创新、激励创新的制度环境持续优化，各相关部门相继出台多项减税降费、助企纾困政策，持续优化营商环境，完善现代化市场监管，有效激发了市场活力和社会创造力。”邢怀滨指出。

值得关注的是，在132个经济体中，中国进入全球百强的科技集群数量达到21个，较2017年增加14个，数量首次与美国持平，居全球首位。

“区域创新发展成效显著，21个科技集群进入全球百强，成为此次报告的一大亮点。”张旭说，按照以习近平同志为核心的党中央关于国际科技创新中心建设的战略部署，构建京津冀、长三角、粤港澳大湾区协同创新共同体，开展中关村新一轮政策先行先试，建设雄安创新驱动发展引领区，推进东西部科技创新合作，区域创新高地建设取得显著成效，初步形成全方位、多层次的区域创新格局。

报告还提到，北京、上海和粤港澳大湾区三大国际科技创新中心优势突出，科技实力进入国际领先行列。深圳—香港—广州排名第2位，北京居第3位，上海—苏州排名第6位。这些地区PCT专利申请量占世界份额达到13%，科学论文产出占世界份额的7.7%。

不仅如此，长三角协同创新共同体建设持续加强，南京和杭州排名第13位和第14位，比上年分别提升2位和4位；成渝和武汉科技创新中心加速推进，黄河流域主要城市群科技创新能力不断提升。

“郑州较上年上升15位至83位，青岛和厦门各上升12位，分别是第34位和第91位，在‘全球百大科技集群’榜单中上升幅度最大。”张旭说，值得一提的是，兰州首次成功进入百强行列，排名第100位。东北老工业基地加快转型的表现同样不俗，哈尔滨、长春、沈阳、大连4个城市进入全球科技集群百强。

报告显示，瑞士、美国、瑞典、英国和荷兰位列全球创新指数排名前五，新兴经济体保持强劲表现。

在邢怀滨看来，实现高水平自立自强，建设世界科技强国，我国要着力提升原始创新能力，加快推进关键核心技术攻关，进一步强化创新人才培养，不断优化资源配置，构建更加开放的创新生态。（科技日报北京9月29日电）

(责编：赵竹青、陈键)

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