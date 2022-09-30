石 羚

2022年4月，习近平总书记来到海南考察调研。从了解海洋观测设备与信息服务系统研发应用情况，到察看沿海生态环境保护工作，再到听取洋浦经济开发区总体情况介绍，习近平总书记作出一系列重要指示，为建设海洋强国、发展海洋事业指明方向。

“现代化的国家是什么样的，不仅是一个陆地强国，也是一个海洋强国，一个陆海兼修的现代化强国。”我国作为海洋大国，海洋事业关系民族生存发展状态，关系国家兴衰安危。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将建设海洋强国作为中国特色社会主义事业的重要组成部分和实现中华民族伟大复兴的重大战略任务，坚持走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，扎实推进海洋强国建设。海洋生产总值稳步提升，港口规模稳居世界第一，累计建立各级海洋保护区270余处……一份份亮眼成绩单，见证我国加快由海洋大国迈向海洋强国的坚实步伐。

海洋孕育生命、连通世界、促进发展。进入21世纪，海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，在国家生态文明建设中的角色更加显著，在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位也明显上升。经过多年发展，我国海洋事业总体上进入了历史上最好的发展时期，海洋作为高质量发展战略要地的地位日益凸显。在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，我们必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维护，推动我国海洋强国建设不断取得新成就。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出：“积极拓展海洋经济发展空间。”加快建设海洋强国，要坚持陆海统筹，促进海洋经济高质量发展。眼下，海洋经济正在成为国民经济新增长点，在扩大内需、破除资源瓶颈、加快新旧动能转换等方面发挥着不可替代的作用。保护海洋生态环境是永续利用海洋资源的基础，我们必须坚持保护与开发并重，保护好海洋生态环境。像对待生命一样关爱海洋，努力实现经济效益与生态效益双赢，才能为子孙后代留下一片碧海蓝天。

当前，我国主权利益、安全利益、发展利益在海洋方向上日趋重合。不久前，我国完全自主设计建造的第三艘航空母舰下水命名，映照着人民海军由弱到强的发展历程，也宣示了维护国家主权、安全、发展利益的坚定决心。加快建设海洋强国，要统筹发展和安全，不断提高维护海洋权益和海洋安全的综合能力。身处经济全球化时代，一片海洋将彼此连通，没有与世隔绝的孤岛。应对海上安全问题，开展海洋全球治理，需要各国携手同行。从提出海洋命运共同体理念到推进二十一世纪海上丝绸之路建设，从开展海上渔业合作和资源共同开发到配合国际社会打击各种非法渔业活动，我国不断为维护国际海洋秩序、增进海洋繁荣福祉贡献智慧与力量。树立合作共赢理念，广袤海洋必将为人类带来更丰厚的馈赠。

世界最长跨海大桥港珠澳大桥，国内首个海上数字智慧应用工程“海联网”，世界领先的智慧海洋海底无线通信组网……不久前播出的纪录片《蓝海中国》，翔实介绍海洋领域超级工程和大国重器，折射出我国发展海洋事业的硬核实力。放眼未来，海洋事业潜力无限、大有可为，必将为经济社会发展注入不竭动力，支撑中国号巨轮劈波斩浪、扬帆远航。

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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