9月25日，《直播电商行业高质量发展报告（2021—2022年度）》蓝皮书（简称“蓝皮书”）正式发布。蓝皮书由国家市场监督管理总局直属的中国计量科学研究院主编、中国质量认证中心等单位参与编制、美腕（上海）网络科技有限公司（简称“美腕公司”）等企业提供重要研究样本支持。蓝皮书系统梳理了直播电商行业国家监管政策法规、平台监管规则与专项治理行动，分析了直播电商行业标准、检验检测、认证、质量管理水平发展情况，总结了直播电商行业在助力中国品牌发展、经济内循环和乡村振兴中发挥的重要作用，以及行业发展面临的挑战与应对措施。

随着各类扶持政策和监管规章出台，直播电商行业迎来规范化发展新阶段。越来越多的直播平台和直播机构主动完善治理规则、积极拥抱合规，为用户构建更安全、更放心的直播购物环境，营造消费新场景，拓宽消费新空间，推动行业进一步健康有序发展，为国内消费稳增长提供动力支撑。

直播电商行业合规体系日益完善

直播电商平台作为直播营销活动的重要主体之一，也是直播电商行业生态治理的重要一环。2021年以来，多个直播电商平台积极更新完善平台规则，推出管理规范、负面清单、处罚规则等细则促进各方合规经营。部分平台在2021年针对性地开展了虚假宣传、恶俗炒作等违规行为的专项治理活动，对违规商家与主播进行处罚，加速直播电商行业生态的规范化进程。

同时，直播机构也在积极贯彻落实国家相关合规政策。美腕公司作为直播电商行业标准化建设的先行者，结合多年直播实践，2021年发布美腕《直播电商商品质量与合规管理规范》，对直播选品流程、人员管理、合规管理、售后服务等环节进行规范，通过提高选品、质检、宣传、售后等环节的合规质量，推动行业自律。作为参与此次蓝皮书编制发布的直播机构，美腕公司表示，将进一步把合规视为直播电商高质量发展的生命线，严控产品质量、保障消费者权益。

多领域标准研制工作全面铺开

为深入贯彻落实党中央、国务院关于发展数字经济、建设数字中国的总体要求，进一步推动“十四五”期间电子商务高质量发展，2021年10月，商务部、中央网信办、发展改革委三部门印发《“十四五”电子商务发展规划》，提出在强化电子商务治理体系和治理能力方面，要重点开展直播电商、社交电商、农村电商、海外仓等新业态标准研制，加强电子商务监管治理协同，探索建立“互联网+信用”的新监管模式，引导电子商务直播电商平台建立信用评价机制。

目前，直播电商各领域标准制定渐次展开，直播电商行业形成多层次、全方位标准化态势。国家标准和行业标准的权威性和强制性，团体标准的引导和规范作用，以及企业标准中所体现的行业发展最新成果，均有利于引导行业规范化和标准化发展。美腕公司以一线直播实践为研究基础，深度参与相关标准起草工作，共同为直播电商行业的高质量发展贡献力量。

数据来源：中国计量科学研究院

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经