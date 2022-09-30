本报记者 郑少忠

“7公里多路，以前开车上下班要1个小时。政府抢修了沿江快速通道，现在每天上下班也就20分钟。”家住江西南昌市西湖区抚河北路、在红谷滩区上班的周先生说。

周先生的便利得益于“畅通南昌”建设。两年来，南昌创新交通综合治理模式，推动城市道路通行能力不断提升，实现了“车辆不限号、交通不拥堵”的双重效益。

规划先行，完善交通骨干线网。南昌高标准开展干线路网和轨道线网专项规划编制，优化“十纵十横十联、三环多射”骨干路网，构建交通路网和轨道线网的“双骨架”体系。截至目前，已建和在建干线路网里程达311公里，洪州大桥、复兴大桥、洪腾高架、西二环高速正加快建设，地铁1号线北延和东延、2号线东延正加速推进，城市交通骨干线网进一步完善。

公交优先，优化出行服务体系。推进轨道、公交、慢行交通三网融合，打造“1公里步行、3公里自行车、5公里公交、长距离轨道为主”的一体化公共交通体系。目前已开通运营4条地铁线路，运营总里程近130公里，全市地铁站均实现百米内公交接驳，公交出行分担率提高到36%，绿色出行比例提高到76%。

分类攻坚，全力打通“断头路”。对一些久拖不决、久推不动的项目，纳入“胡子工程”进行重点攻坚、销号管理。截至目前，全市共46个“断头路”项目纳入打通计划，总投资约15.87亿元，总长度约28.54公里，已开工38个，已通车10条；南外环高速、昌西大道等13个“胡子工程”已完成销号，年内还有5个项目将销号，城市道路路网结构进一步完善。

精准治堵，提高道路畅通水平。建立交通堵点实时动态优化排查机制，加大对学校、医院、商业综合体等重点区域交通拥堵排查整治力度；“一点一策”实施“小改小革”，畅通城市“微循环”。目前全市主动排查交通堵点897个，已完成销号813个。

科技赋能，优化道路交通组织。依托“城市大脑”中枢系统和前端智能视觉设备，导入城市道路交通流量、车辆行驶等数据，建立信号配时中心，创新“交通信号三级优化”机制，为精准导调、及时疏堵、闭环反馈提供强大数据和技术支撑。今年以来，针对性进行预案控制、一键绿灯多路口联动控制3285次，路口停车延误平均下降15.48%。

与2019年前相比，目前南昌全市机动车保有量由118.2万辆增至144.3万辆，增长22.1%；平均车速从31.9公里每小时提升至38公里每小时，提高19.1%。

“提升的不仅仅是车速”，江西省委常委、南昌市委书记李红军说，“我们就是想通过以‘畅通南昌’建设为抓手，探索交通综合治理模式，既要提升城市道路通行能力，更要提升干部的城市管理水平和社会治理能力，提升干部不忘初心、服务人民的宗旨意识，进一步提升老百姓和客商的获得感、幸福感，推动南昌社会治理、文明城市建设和营商环境的再提升。”

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 15 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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