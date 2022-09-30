本报记者 龚仕建

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为优化为民服务效果，今年以来，陕西省西安市未央区建立466个小区工作站，选聘5700余名楼栋长，汇总居民意见建议，及时解决民生问题，将服务送到群众家门口。

家住陕西省西安市未央区大明宫街道太华路社区中铁二十局小区的77岁退役军人龚新民，最近有个烦心事。因为腿脚不便走不了远路，他一直操心办理退役军人优待证的事情。

9月14日上午，中铁二十局小区工作站9号楼楼栋长李琳了解到老人的烦恼后，主动协调社区退役军人服务站工作人员上门入户解决问题。现场拍照、填写表格、信息录入，不一会儿工夫手续全部办理完成。

“多亏有小区工作站的上门服务，真是太贴心了。”龚新民老人高兴地说，“以前办事得跑到社区，很不方便。现在小区里建起了工作站，每个楼栋都有了专属楼栋长，有啥疑难问题不出小区就可以解决，这下子方便太多了。”

今年以来，西安市未央区聚焦基层治理的堵点、难点，在全区建立466个小区工作站，选聘5700余名楼栋长，有效联通社区治理到小区治理的节点，构建起“区—街—社区—小区—楼栋”全链条治理体系，将服务阵地建到了群众的家门口，实现了服务群众由“最后一公里”到“最后一米”的切实跟进。

小区事务议事厅

社情民意观察站

前段时间，未央湖街道翠湖明居小区有业主在小区工作站信息群里反映：9号楼、10号楼外立面装饰脱落严重，存在安全隐患。

小区工作站立即协调组织安监部门、街道包抓科室、社区、小区物业、居民代表在翠湖明居小区召开联席会议，研判商议解决方案，由小区物业协调原项目开发商消除安全隐患。5天后，安全隐患彻底消除，小区居民纷纷点赞。

今年以来，未央区按照有办公室、有统一标识、有办公设备、有工作制度、有运行经费的“五有”标准，统一规范标识制度，配备电脑打印机等办公设备，确保每个小区工作站都有办公场所、有服务阵地。“每月召开一次党建共建联席会议，整合小区各方资源，扩大小区‘朋友圈’，协商解决群众急难愁盼的实际问题，让小区工作站成为服务居民的‘议事厅’。”未央区委组织部副部长董栋说。

作为小区的“数据员、信息员、宣传员、服务员、调解员、监督员和安全员”，未央区5700余名楼栋长通过开展“敲门问需送关怀”行动，第一时间获得小区居民的意见、想法，以便及时调校服务政策，提供精准服务。

韩家湾社区居民发现有两处楼栋公共照明灯不亮，9月10日上午9点通过小区线上动态管理平台反映，10点就已维修完毕。单元门锁损坏、水管漏水、车辆乱停乱放……这些常见的民生问题，通过线上平台提交诉求，立马就得到回应。

“现在，每周各小区工作站都会召开工作周例会，线下座谈，汇总居民意见和建议，围绕群众最关心、最现实的问题，倾听居民呼声，共同商谈解决方案，用行动践行‘听民之所忧，解民之所需’。”未央区委组织部组织科科长王楠说。

日常办事小平台

服务群众用处大

孟昭红是未央区汉城街道青东社区的一名楼栋长，也是一名二级心理咨询师。她深知心理建设的重要性，在小区开设了“心灵驿站”工作室，利用自己的专业特长，不但每天坚持拍摄短视频，传播家庭教育理念、情绪疏导的方法以及心理学知识，还通过微信、电话以及面对面咨询的方式解决居民群众的困惑。

像孟昭红一样，小区工作站充分发挥楼栋长队伍中在职党员、热心居民、退休老干部等群体的作用，成立“小蜜蜂”“满天星”“蒲公英”等党员志愿服务队，利用QQ群、微信群等线上平台和线下走访方式，广泛收集群众“微心愿”，架起党群“连心桥”。

“楼栋长，我是咱们一栋楼的，最近在备孕，听说小区工作站可以代领叶酸？”“是的，可以，我帮你申领给你送上来。”保利中央公园小区居民以年轻人为主，小区工作站通过多次信息筛查发现，很多处于备孕阶段的年轻夫妇因为工作繁忙，不了解相关政策，从来没有领取过免费发放的叶酸。为此，小区工作站通过和社区、街办、医院沟通，采用网络问诊的方式帮助备孕夫妇代领叶酸。

“楼栋长也是咱们的邻居，他们的义务付出让我挺感动的，帮了我的大忙，有机会我也要加入这个队伍为大家服务。”8月27日，拿到楼栋长送上门的叶酸时，赵伟洪夫妇有些激动地说。现在，赵伟洪和越来越多的居民也加入了小区的服务队，小区志愿者队伍不断壮大。

“小区工作站坚持‘平急结合’的原则，平时是日常服务群众，紧急时刻接受上级组织赋予的应急任务。”未央区委常委、组织部部长张水利告诉记者，比如在疫情防控工作中，小区工作站又多了3个“角色”——疫情防控的“补给站”“突击队”“统计员”。

徐家湾社区党总支书记戈丹说，“自从小区有了小区工作站，我们的防疫物资直接配发到小区，每个小区就是一个防疫物资补给站，再也不用连夜领物资了。”

西航第四社区天鼎花园小区联合党支部书记赵梦杰，同时兼任小区工作站的站长。每当接到核酸检测任务，总是及时召集小区物业、楼栋长、小区志愿者，一同召开工作会议，共同准备核酸检测工作。在疫情防控中，小区楼栋长对楼栋住户结构、居民数量、特殊人群等基本信息登记造册，建立小区楼栋基本数据库和特殊人群数据库，为常态化疫情防控建立了一本“明白账”。

一呼即应解难题

帮老助困暖人心

辛家庙街道中海开元壹号社区党支部书记兼楼栋长张海燕在走访小区居民过程中，发现有40名高龄独居老人，生活健康存在隐患。

9月16日，中海开元壹号社区召集唐城医院、街道社区基金会等辖区单位和组织召开工作联席会，为小区40名70岁以上独居老人免费申报了社区智慧养老项目，配置了涵盖测血压、心率、紧急呼叫、智能定位等多种功能的智能手环，为高龄老人提供更细致更便捷的服务。

“各位大爷大妈、大哥大嫂们好，我是志愿服务队的小范，以后大家伙儿有需要帮助的第一时间说一声，我将全力帮忙。”这是蔚蓝人家小区工作站志愿服务队队员在居民见面会上自我介绍的一幕。无论是新冠疫苗加强针接种的温馨提醒，还是指导如何激活医保卡等一些日常生活的琐碎杂事，小区工作站组织起来的志愿服务队都一呼即应，帮助群众排忧解难。

在未央湖街道陈家堡小区工作站，整合资源建设食堂，有效化解社区老人就餐难题。开业半年以来，累计服务群众超过9万人次。在馨和居小区工作站，针对独居、空巢老人群体，设置养老服务、颐养医疗功能，打造日间照料室，让更多老年人在家门口就能享受到专业养老机构的照护服务。

“以前小区内健身器材少，我们也没地方下棋，经常去公园找地方，现在楼下就能下棋打牌，非常方便。”渭滨小区A区居民赵大爷说。渭滨小区A区是典型的老旧小区，小区硬件设施老旧，居民多以老年人为主。小区立足现有的条件，通过集装箱改造的方式在小区建立小区工作站，安装健身器材、棋牌桌椅，配备数十种报刊，供群众免费借阅。

据统计，小区工作站建成后，全区累计为行动不便老人、困难群众跑腿代办事项1.2万余次，开展上门健康义诊、疫苗接种等健康服务1200余次，建成养老助餐厅37家，配备养老床位3326张。

“未央区始终坚持以人民为中心，不断加强和创新社会治理，持续推动社会治理重心向基层下移，向小区、楼栋下移，切实打通基层治理‘神经末梢’，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”未央区委书记刘国荣说。

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 15 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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