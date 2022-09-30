近年来，越来越多的句容农产品走出句容，丁庄葡萄、戴庄大米、白兔草莓、华阳福桃、郭庄蓝莓等闯出了大市场。这背后，是一群“新农人”的辛勤耕耘。江苏省句容市持续放大典型示范效应，充分发挥农技科教资源优势，深化农业供给侧结构性改革，大力培养更多有文化、懂技术、善经营、会管理的“新农人”，促进共同富裕。

“新农人”竞相涌现，离不开自身奋斗，也得益于句容营造的温暖“气候”。句容市从土地、技术、项目、培训等方面多管齐下，为“新农人”助力。

组建农村资源交易市场，设立土地流转指导价，帮助“新农人”以合理价格获得生产要素，促进适度规模经营。近五年来，句容市通过农村产权交易平台新增流转土地80676亩，其中，流向新型农业经营主体的面积占比95%，为“新农人”发展奠定基础。

不断深化校地、院地合作，与南京农业大学、江苏省农业科学院、江苏大学、江苏农林职业技术学院、镇江农科所等建立紧密合作关系，针对草坪、草莓、火龙果、稻米等特色产业组建研究院9家，为“新农人”提供坚强的技术智力支撑。

“亚夫工作室”是句容农技推广的金字招牌。工作室整合院校专家、乡土人才等各方力量，建立了“1+1+N”培训机制，即一名专家+一户示范户+N户普通农户，形成有理论、有阵地、有实操的培训指导体系。今年以来，工作室团队深入田间地头，指导帮扶各类产业面积1.5万亩，现场培训指导65场次，受益农户4500余户。与此同时，十多年来，句容市不间断组织上百名“新农人”赴日本、以色列研修，学习国际前沿农业技术。

市镇两级整合各类涉农资金项目，向“新农人”倾斜，推动农田水利、设施装备、品类品种等提档升级。2020年以来，共计投入2000余万元扶持“新农人”创业基地、家庭农场，解决他们融资、基础设施建设等方面难题。

句容市出台《关于加快推进乡村人才振兴的实施意见》，制定乡村人才选拔培养计划，大力开展“十佳农民”评选、乡土人才技能大赛、“福地青年英才”创业大赛等活动，挖掘“潜力股”、培植“明日星”，构建“以产业吸引人才、以人才助推产业”的良性循环，涌现出一批“新农人”典型代表。

2021年，句容市返乡创业大学生达664人，“新农人”群体队伍规模不断壮大。句容市计划用3年时间，培育乡村产业振兴带头人“头雁”人才30名、兴农科研英才、发展经营标兵、富民技术能手100名。同时，完善扶持激励机制，让“新农人”愿意回、干得好、留得下，为乡村全面振兴注入源头活水。

数据来源：中共句容市委宣传部

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 15 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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