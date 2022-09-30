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外汇局：上半年国际收支保持基本平衡 未来跨境投资将更加均衡

2022年09月30日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局29日公布的上半年中国国际收支统计数据显示，上半年，我国国际收支保持基本平衡，经常账户、直接投资均呈现较高顺差。未来我国经常账户将保持合理规模顺差，跨境双向投资将呈现更加均衡的发展态势。

数据显示，上半年，我国经常账户顺差1664亿美元，同比增长43%，与同期国内生产总值（GDP）比值为1.9%，仍处于合理均衡水平。其中，货物贸易顺差增长36%，服务贸易逆差收窄30%。上半年，直接投资顺差740亿美元，与经常账户形成的基础性国际收支顺差合计2404亿美元，同比增长3%，处于历史同期较高水平，有效发挥平衡跨境资金流动、稳定外汇市场的基本盘作用。

“三季度我国国际收支运行总体平稳，基础性国际收支顺差继续发挥主导作用。目前三季度国际收支数据仍在统计中，从相关数据表现看，基础性国际收支仍总体呈现一定规模顺差。”国家外汇管理局局长、新闻发言人王春英表示。

具体来看，经常账户方面，根据海关统计，7-8月进出口顺差同比增长57%，体现了我国完备的产业链供应链体系以及稳外贸、保市场主体等政策的支撑作用；外汇局数据显示，7-8月服务贸易逆差同比收窄3%，主要是运输、计算机信息服务、商业服务等收入增长14%。直接投资方面，据商务部统计，7-8月我国实际利用外资规模同比增长14%，显示资本项下中长期投资渠道表现稳健。此外，9月以来我国跨境资金流动保持平稳，银行结售汇以及银行代客涉外收付款延续基本平衡。多方面数据均表明当前我国国际收支运行总体稳健。

谈及未来我国国际收支趋势，王春英表示，我国经常账户将保持合理规模顺差。近一段时期，在错综复杂的国际经济形势下，我国经常账户顺差保持增长，在全球主要顺差国中表现突出，充分体现了我国货物贸易等经常账户收支的稳定性和韧性，也具有较强的可持续性。

她进一步解释说，首先，近年来我国货物贸易结构不断优化，出口新动能逐步涌现。今年前8个月，传统优势项目机电产品出口同比增长9%，纺织、服装出口增速均高于10%，汽车等出口增长56%，跨境电商等贸易新业态成为推动外贸发展的重要引擎；同时，贸易伙伴多元化拓展取得积极成效，欧美仍是我国重要的传统市场，对东盟、拉美地区的外贸规模也在增长。

其次，服务贸易发展将会继续提档升级。随着我国制造业与服务业深度融合以及服务业的数字化转型升级，计算机信息服务等新兴生产性服务业正在为服务贸易注入新的增长动能。

王春英同时表示，跨境双向投资将呈现更加均衡的发展态势。首先，直接投资保持顺差格局。国内营商环境持续改善，消费市场潜力巨大，将继续吸引外资来华投资兴业。同时，我国对外投资仍将保持合理有序的发展态势。其次，人民币资产在全球范围内具有稳定的投资回报和分散化投资价值，长期看国际投资者配置人民币资产意愿总体依然较强。

“总体看，未来国内经济持续恢复的趋势是确定的，继续扩大高水平开放的决心是坚定的，物价稳定等优势更加明显，制造业转型升级效果逐步显现，我国国际收支平衡的内在基础依然稳固，这也是我国外汇市场和人民币汇率稳定的根本支撑。”王春英说。

(责编：杨曦、高雷)
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