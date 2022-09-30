原标题：助力国际消费中心城市建设 北京国美西坝河新模式店今日焕新试营业

9月29日，国美零售盛大召开真快乐APP体验中心·国美电器西坝河馆焕新试营业剪彩仪式。活动期间，国美同时举行了“新模式 新消费 新价值——国美零售新模式店高峰论坛”。业内专家、品牌厂商、国美高层领导等嘉宾出席论坛就零售业发展趋势及国美新模式店对消费者、合作伙伴和整个行业的赋能发展进行深入探讨。

论坛开始前，原国家质量监督检验检疫总局总工程师、现任中国质量万里行促进会会长刘兆彬，中国家用电器协会副理事长徐东生，中国连锁经营协会秘书长彭建真依次发表致辞，肯定了国美在新模式店战略上的努力和成果，并对西坝河馆焕新试营业表示祝贺。

在论坛上半场，各位嘉宾围绕“国家宏观政策与零售新发展之走向趋势”主题阐述了不同的观点。刘兆彬表示，国美新模式店把展示、体验、互动与服务、认知、销售相结合，线上与线下相结合，消费者与零售厂商相结合，虚拟与现实相结合，是很有价值、很有前景的创新，符合当前消费品质升级的时代背景，有助于推动零售行业高质量发展。“希望国美集团制订一个长期主义发展战略，能够通过大家共同的奋斗，打造中国零售的百年老店、百年品牌，再创佳绩，再上新的台阶。”刘兆彬说。

徐东生也对国美的不断创新表示认可，在谈到国美的发展方向时说，“国美电器是国内举足轻重的家电企业。如今，随着消费升级、零售变革，需要国美电器再次敢为人先，紧跟消费趋势，以用户为中心，创新求变，为行业和消费者打开新视界、带来新气象。“

彭建真对中国零售企业的发展表达了自己的看法。他认为，最近十年来，中国零售行业发生了非常大的变化。零售企业需要给消费者提供超过预期的商品组合、物超所值的产品和服务、创新打造购物首选地，只有这样，企业才能更好的生存和发展。

北京市东城区市场监管局调研员万海龙回忆了36年前国美电器开业时的场景。他表示，如今消费者的需求更加多元化、个性化，品质、体验、服务越来越成为用户关注的焦点，而国美新模式店的推出，恰恰是以用户体验为核心，构建起了消费者和厂商之间的桥梁，发挥了重要的连接作用。

对于新模式店在国美发展历程中的战略地位，国美零售To C事业群董事长黄秀虹表示，国美电器西坝河馆的焕新试营业是国美电器转型升级的成果体现，也是零售行业数实融合、高质量发展的创新样板。36年来，从场景、到经营模式，国美在每一个不同阶段都在创新，并努力适应时代下的消费者需求，事实也证明我们得到了消费者和合作伙伴的欢迎和认可。

国美的新模式店为零售业高质量发展提供了“国美方案”，不仅架起了消费者和厂商之间的桥梁，也受到了众多知名品牌的力挺。在论坛下半场，围绕“城市消费中心与零售新模式之升级创新”主题，在场嘉宾也是各抒己见。

国美零售控股有限公司TO C事业群副总裁李俊涛详细介绍了国美新模式店的内容。他表示，国美新模式店的“新”在于新场景、新产品、新合作、新伙伴、新服务、新娱乐等多项“新”内容，其最核心的价值就是“用户体验”。

国美零售控股有限公司TO C事业群运营体系VP何健也强调，打造新模式店是国美“家·生活”战略的重要举措之一，下半年国美预计还将在全国新增150家万平米以上的展厅店，全新打造全国门店208家。

国美新模式店同样得到了合作伙伴的肯定。索尼(中国)有限公司北京大区总经理闫斌在论坛发言时表示，索尼非常支持和认可国美新模式店，并且与国美达成了2023年战略目标，预计销售规模将达25亿。

海信集团北京营销中心冰洗冷总经理战悦飞提到，国美新模式店是当前数实融合的行业标杆，海信非常认可这一模式。海信希望能与国美进行更多营销层面的探索，将国美独有的场景生态优势、渠道优势、服务优势结合起来，进一步精准洞察消费者的切实需求。

新模式店落地后的各项营收指标也受到了业界的密切关注。国美零售企业发展及投资者关系总经理张景行强调，上市公司将通过加强科技赋能，打造O2O电器及消费电子产品零售全场景全渠道提供商，全面提升门店经营质量，同时配合新品发布会、各类娱乐化活动，增加人员流量，预计提升3-5倍人流，门店的坪效和人效预计能够至少提升40%。

论坛结束后，国美电器西坝河馆焕新试营业剪彩仪式正式开始。活动现场，真快乐小虎队和全球知名游戏魔兽世界的COSER也带来了一段精彩的互动表演，庆祝新店开业大吉。

值得一提的是，国美已经与魔兽世界达成战略合作，将联合推出一系列主题活动，陆续在北京西坝河店、武汉王家湾店、重庆杨家坪店、福州中亭街店等10地进行巡展，为广大游戏玩家和用户献上一场有趣、有料、有情怀的互动体验。

恰逢国庆佳节来临之际，为促进十一黄金周消费，国美还联合各级政府部门、聚合全球百大电器品牌，共同发放“5亿电器消费券”，同时推出“电器以旧换新补贴”“家电下乡补贴”和“预约购准时达”等系列十一惠民促消费活动，以“全零售、新模式”繁荣假期经济、促进惠民消费和实体零售高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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