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9月30日国家发改委投放第4批中央猪肉储备

2022年09月30日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，9月份以来，国家发展改革委会同有关部门持续投放猪肉储备，目前已投放3批次近7万吨中央猪肉储备，今日还将投放第4批储备。

国家发展改革委同时介绍，通过指导各地加大地方猪肉储备投放力度，全力增加市场供应，目前绝大多数省份已经启动猪肉储备投放工作。初步统计，9月份国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格，有效保障了生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。

据了解，各地在加大政府猪肉储备投放力度的同时，还采取了一系列提升保供稳价效果的政策措施。

一是提高储备猪肉购买便利程度，保障群众“买得上”。北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、浙江、河南、湖南、海南、重庆、四川、宁夏等地提前公布政府储备猪肉投放网点，多数地方还在投放网点醒目位置张贴“政府储备猪肉投放点”标识，方便群众购买储备猪肉。

二是以低于市场价格投放，保障群众“买得起”。江西萍乡、安徽黄山等地投放价格低于每斤10元，广西、黑龙江、山东、辽宁、江苏、云南等地投放价格为每斤12元左右，均大幅低于市场价格，其他地方投放价格也低于市场价格，保障群众“买得起”猪肉。

三是加强市场监测监管，保障“供应稳”。福建、陕西、广东等地加强生猪市场供应预警，及时协调生猪调运，保障市场稳定供应；上海、贵州、青海、湖北、甘肃等地加强市场价格巡查，强化生猪养殖、调运和屠宰监管。此外，部分地方还出台了支持生猪产业发展的长效性支持政策，如广州给予生猪养殖场（户）每头生猪补贴200元，鼓励增加生猪产能和市场供应；江西南昌等地协调安排财政资金，支持生猪产业发展。

(责编：申佳平、高雷)
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