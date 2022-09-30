上演“太空泊车”！问天实验舱首次在轨转位
中国空间站组合体转为两舱“L”构型在轨飞行
2022年09月30日13:35 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年9月30日12时44分，经过约1小时的天地协同，问天实验舱完成转位。这是我国首次利用转位机构在轨实施大体量舱段转位操作。
转位期间，问天实验舱首先完成相关状态设置，而后与天和核心舱分离，之后采用平面转位方式完成转位，并与节点舱侧向端口再对接。
问天实验舱转位完成后，空间站组合体由两舱“一”字构型转变为两舱“L”构型。
后续，空间站组合体将以“L”字构型在轨飞行，等待梦天实验舱发射、交会对接后，还将转位形成空间站三舱“T”字构型组合体。
(责编：赵竹青、高雷)
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