人民网北京9月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，9月30日，成都至达州至万州高速铁路（以下简称成达万高铁）正式开工建设。

成达万高铁是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分。线路西起四川省成都市天府站，途经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市及重庆市开州区、万州区，接入既有郑渝高铁万州北站。正线全长477公里，设计时速350公里，建设工期5年。

成达万高铁全线共设天府站、天府机场站、资阳西站、乐至站、遂宁站、蓬溪南站、南充北站、营山西站、渠县北站、达州南站、开江南站、岳溪站、万州北站13座车站，其中遂宁站、南充北站、万州北站3座车站为既有车站，天府站等10座车站为新建车站。其中主跨328米的南充嘉陵江特大桥是全线控制性工程，资阳沱江特大桥、遂宁涪江特大桥、南充黄家山隧道为全线重难点工程。

成达万高铁建成后，将形成成都直达中原和京津冀地区的便捷客运通道，极大便利沿线人民群众出行，促进沿线经济社会发展，对助力成渝地区双城经济圈建设、长江经济带等国家战略实施，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)

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