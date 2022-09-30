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水利部批复首个跨省江河水资源调度方案

2022年09月30日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者王仁宏）近日，水利部批复《西江流域水资源调度方案》（以下简称《方案》）。据悉，这是水利部批复的首个跨省江河水资源调度方案，将为强化西江流域水资源统一调度和管理奠定坚实基础。

《方案》以保障流域供水安全和生态安全，特别是保障粤港澳大湾区供水安全作为西江流域水资源调度的重要目标，遵循节水优先、保护生态、统一调度、分级负责的原则，明确了西江流域水资源调度的调度范围、调度期、调度指标和调度规则。

其中，《方案》明确，西江流域水资源调度范围包括西江干流以及黄泥河、北盘江、柳江、郁江、桂江、贺江等6条主要支流，涉及云南、贵州、湖南、广西和广东5个省（自治区）。

由于西江流域干支流来水条件不同，从流域水资源统一调度角度，《方案》将调度期统一为10月至翌年9月，同时考虑了与后汛期水库调度方案和枯水期压咸调度方案相衔接。

在调度指标设定上，《方案》明确了26个主要断面下泄水量和最小下泄流量控制指标，将生态流量保障目标纳入水资源统一调度，严格落实水量分配方案和生态流量保障目标。

在调度规则方面，《方案》明确了西江干支流启动动态调度和用水管控的边界条件；明确了西江干支流需要纳入水资源调度的34座主要水库名录及调度权限，其中珠江委重点调度的骨干水库有14座；明确了不同来水频率下水工程的调度运用规则。

珠江委相关负责人表示，下一步，珠江委将按照水利部批复要求，加快制定年度调度计划，积极开展干支流统一调度，建立完善调度预警和监测信息共享工作机制，为流域高质量发展提供水安全保障。

(责编：王仁宏、高雷)
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