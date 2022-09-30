原标题：东旭集团债务重组方案获债权人通过

9月29日，东旭集团债务化解工作取得重要进展。当天举行的东旭集团债权人委员会第二次会议表决通过了《东旭集团金融债务重组方案》。该方案约定，东旭集团对全部金融债务“不打折、不逃债”，风险不外溢。

相关公告表示，东旭集团在河北省委省政府、西藏自治区党委政府、石家庄市委市政府的指导下，采取综合措施，以时间换空间，实施金融债务重组，化解金融风险。

据了解，东旭集团1997年创办于石家庄，是我国新型显示产业链上游的重要企业。2010年，该公司在业内率先实现了G5液晶玻璃基板的国产化。此后，多次在基础原材料和装备上突破“卡脖子”难题，实现了对电子级玻璃溢流法和浮法成型工艺的同时掌握并产业化，从源头助力显示产业核心材料的自主可控，曾获得国家科技进步奖一等奖、二等奖以及中国专利金奖。目前，东旭集团在河北、安徽、四川、福建等多个省市设有生产基地。

业内人士分析表示，该方案的通过，确保了债权人的本金安全，维护了金融机构的合法权益；同时也将减缓东旭集团的债务压力，为企业的稳定经营、恢复"造血"赢得宝贵时间--作为国内最大的液晶玻璃基板和高端盖板玻璃生产商，东旭集团的有序运转将对保障战略产业供应链安全发挥积极作用。

据不完统计，近三年东旭集团在新型显示领域推出了用于高端液晶显示的LTPS玻璃基板、用于生产柔性屏的OLED载板，以及用于高端手机和车载显示的“王者熊猫”（二代）盖板玻璃等产品，进一步稳固了其行业地位。另据东旭集团数据，该公司近三年专利申请年复合增速超110%，截至3月底，累计授权专利约3300件。

近年，东旭集团坚持“一屏一芯”战略，发展出光电显示材料、高端装备制造、半导体硅碳材料、新能源发电及组件、新能源汽车、高端医用药玻包材六大核心业务。本次方案的通过，也代表了债权人对东旭集团产业再造能力的认可。

(责编：董童、李源)

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