原标题：农业银行：普及金融知识 助力乡村振兴

自2022年金融联合教育宣传活动启动以来，农业银行在全面做好金融服务基础上，瞄准金融知识普及需求，充分发挥金融服务乡村振兴的主力军作用，在全国脱贫地区广泛开展“金融宣讲乡村行”宣教活动。通过对特定群体开展金融知识教育，着力提高脱贫地区人民群众金融服务的获得感、幸福感、安全感。

统筹规划为先，畅通金融教育宣传的“最先一公里”。农业银行将“金融宣讲乡村行”作为金融知识普及月的一项重点内容，根据各地“三农”区域经济发展水平、特点和百姓需求，预先谋划，细化方案，绘制“作战图”，分层次、差异化、精准施策地开展教育宣传。选取农业银行4个定点帮扶县，重点开展金融消费者八项基本权利、人民币基本常识、信用卡合规使用、个人信息保护等基础金融知识教育，助力百姓共享金融信息资源。针对160个国家乡村振兴重点帮扶县，重点开展防范非法集资、防范电信网络诈骗、依法理性维权等案例警示教育，增强百姓防范非法金融活动意识。针对全国832个脱贫县，重点开展虚拟货币炒作、投资理财风险、电信网络诈骗等风险提示教育，提高百姓金融消费风险防范能力。

多维联动为核，打通金融教育宣传的“最难一公里”。为破解金融教育宣传形式化、简单化的难题，农业银行创新手段、拓宽渠道、丰富形式，实现线上与线下协同，金融服务与教育宣传互动，确保金融知识真正走入群众内心，讲到人民心坎上。立足物理网点阵地，落实一对一讲解，提升到店客户的针对性讲解水平。拓展线上教育宣传渠道，通过微信公众号、短视频等易于触达、乐于接受的渠道，发布原创金融知识宣传作品、以案说险案例，全员利用微信群、朋友圈扩大宣传半径，让金融知识“飞入寻常百姓家”。丰富宣传形式，增强广大群众的“主体”意识，以金融科普直播、互动游戏等老百姓喜闻乐见的形式进一步提升参与度，将教育宣传由枯燥单一的“说教”输出转换为身临其境的“主动”接收。

精准发力为要，连通金融教育宣传的“最后一公里”。活动期间，农业银行依托乡镇网点和“惠农通”服务站，将教育宣传触角延伸到偏远地区，广泛深入农村，走进村庄集市，来到田间地头，通过发放宣传材料、现场讲解、农村大喇叭等形式，围绕金融宣教、助老适老、数字乡村、反诈拒赌等内容，开展金融教育宣传。农行湖南安仁支行与当地人行共建“湖南省农村金融教育示范样板村金融夜校”，进一步丰富了农村群众的业余文化生活；农行广东分行开展“下乡送教助力乡村振兴”志愿活动，赴连樟村“四点半课堂”授课并捐赠文具书籍物资；农行河南分行组织开展“我为村民刷面墙”活动，在农村地区展示打击养老诈骗宣传标语，筑起防范养老诈骗的知识围墙；农行西藏浪卡子县支行将金融服务车开到被喻为“世界之巅”的普玛江塘乡，开展金融戍边服务活动，履行好金融戍边的政治责任。

通过开展“金融宣讲乡村行”一系列卓有成效的主题教育活动，有效增强了脱贫地区人民金融消费者的金融风险辨别和防范能力，有效推进乡村振兴建设步伐。农业银行将持续做好金融知识宣传普及工作，切实履行社会责任，展现金融担当，为维护金融秩序稳定、构建良好金融生态、促进社会和谐贡献金融力量。

(责编：曹淼、李源)

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