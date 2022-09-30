中国多姿多彩的县城

个个身怀绝技

县名蕴含美好寓意

安国 泰和 惠民 瑞安

有些县名寄托对家国的美好祝福

仙居 仙桃 仙游

有些县名自带仙气

武平 平武 吉安 安吉

还有些县千里姻缘一“名”牵

福建永春县阿公天团和贵州龙里县村干部

用乡音说唱给家乡“上分”

娓娓道来县名里的传奇故事

一首rap带你走进县城连连看

喜看家乡新发展

总监制 | 钱蔚 王姗姗

监制 | 李大勇 王颖

制片人 | 蔡建元

主编 | 李雪溦 陈江彬

编导 | 孔德婧

策划 | 梁晶 杨晶 赵娜 何贵松 朱婧 谭学仕 蔡珊珊 方昕蕾 张璐

词曲创作 | 赵娜 杨晶 程墨 景飞飞 李峪钊 余柏言

记者 | 黄珊 梁烨 李竟成 颜蔚然 王洁 宋云屹 刘屿 裴大伟 孟雷雷 杨海灵 祁文杰 魏雯雯 王海樵 葛修远 陈丽 史超杰 李恩浩 李秉禅 陈俊峰

剪辑 | 孟雪

视觉设计 | 胡俊伟 赵旭东 叶宝岩

摄制 | 绵阳广播电视台 龙里县融媒体中心 永春县融媒体中心 南宁局集团公司融媒体中心 南宁局集团公司百色车务段

特别鸣谢 | 南宁局集团公司“宁铁好声音”创新工作室

鸣谢 | 中共绵阳市委宣传部 中共龙里县委宣传部 中共永春县委宣传部 中共平武县委宣传部 中共云龙县委宣传部 中共敦煌市委宣传部 沧州广播电视台 漳州电视台融媒体新闻中心 宁国市广播电视台 仙桃市广播电视台 仁怀市融媒体中心 云阳县融媒体中心 河南县融媒体中心 惠民县融媒体中心 裕民县融媒体中心 富民县融媒体中心 寿光市融媒体中心 昆山市融媒体中心 新县融媒体中心

出镜人物 | 刘乙良 郑顺生 李文程 张莉 蔡方梅 罗玉华 袁魏 孙丞泽

(责编：胡永秋、袁勃)

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