原标题：植入“数字基因”，陕西开启防返贫动态监测智能化时代

当前，“大数据、人工智能、移动互联网”等技术快速发展，陕西省乡村振兴局落实“一户一码、一键报送”的要求，站位“服务农户，振兴乡村”，守住“不发生规模性返贫”底线，践行“上云用数赋智”行动，研发了陕西省防返贫监测预警平台，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和乡村治理能力现代化不断注入新动能。

创新四项工作机制，陕西省乡村振兴局紧密结合工作实际，聚焦农户“急难愁盼”问题，制定了“2531”防返贫动态监测工作机制。

推行“网格化”管理，建立了覆盖镇、村、组的三级网格体系，推动关口前移，力量下沉，全省共确定31.2万名基层网格员，对700余万农户开展了常态化排查。加强“信息化”监测，研发陕西省防返贫预警监测平台，依托企业微信，构建5级树状结构管理体系，全面提高监测的及时性、有效性、准确性。

落实“五个坚持”要求，做到工作全程监管，任务清单交办，困难精准帮扶，结果定期通报，绩效量化考核。

确保“三个到位”实效，建立“信息比对”数据库，根据行业部门筛查预警职责清单，确定医疗报销费用、交通事故赔偿、家庭劳动力变化等预警标准，第一时间对数据筛查比对、综合研判，实现“早发现、早干预、早帮扶”， 全省去年累计向30个行业部门反馈风险信息43万余条，做到应纳尽纳，应扶尽扶。

守住“一个底线”阵地，将防返贫动态监测和帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果的关键抓手。去年，全省共纳入“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”等“三类人员”17.56万人，落实帮扶措施18.4万条，随机抽取4890个村，44910户，进行核查检查，确保帮扶措施精准、有效落实，

返贫致贫风险得到有效化解，牢牢守住了防止规模性返贫的底线。

设计十套信息系统：按照“统筹规划，一体推进”原则，结合工作实际，开发全省一体化的监测预警平台，为确保平台“实用性、创新性、便捷性”，设计开发手机端和电脑端，设置涵盖基本信息、生产生活条件、收支状况、风险类型、工作推进等10大类96项全部农户信息采集指标体系，依托基层网格力量，集中采集全省农户信息两千多万条，经过数据清洗、比对、分析，建成全省农户信息基础数据库，开发数据中心子系统。将防返贫动态监测当做基础性工作来抓，开发防返贫预警子系统。为使决策做的准、服务做的优、情况说的清，利用数据可视化技术，将抽象、复杂、分散数据深度挖掘、综合分析，设计7个方面140个分析维度，开发决策分析子系统。用实际行动践行初心使命，将推动乡村振兴贯穿工作始终，开发五大振兴子系统。为改善农村人居环境，将乡村建设成宜居宜业、治理有效的幸福家园，开发户厕管理子系统。为助力乡村建设工作，掌握项目进度，监督资金执行情况，开发项目管理子系统。将各级各类反馈问题纳入问题整改数据库，实行清单式管理，及时交办督办，开发问题整改子系统。按照“周统计、月通报、季调度、半年小结”的工作机制，实行农户数据、采集进度“报表式、清单式”管理，开发统计分析子系统。承接脱贫攻坚大数据平台数据（共计600G），开发历史数据子系统。按照“统一建设，分级管理”原则，为各级乡村振兴部门分配管理员、用户账号共225700个，开发系统管理子系统。

实现十大业务功能：利用数字化技术不赋能乡村建设网络化、智慧化、智能化、服务化、一体化发展，为全面推进乡村振兴插上数字化“翅膀”。“一户一码，一码多用”，方便农户语音文字申报诉求，管理员查询办理业务。“移动采集，全面覆盖”，移动端农户信息全覆盖采集排查，及时掌握农户信息变化和突发情况。“一键申报、视频通话”，降低农户申报难度，方便远程核实排查。“承接数据、共享交换”，接收国家乡村振兴局脱贫人口和监测对象数据信息，及时与行业部门交换共享。“两库建设、工单交办”，及时对接行业部门和基层摸排的风险信息，清单化交办核实帮扶任务。“视频调度、图片展示”，实时查看重大项目进展情况，直观展示排查核实情况。“动态大屏、科学分析”，多维度多图表多区域呈现宏观数据，让决策分析更科学更精准。“数字地图、移动导航”，运用地理信息系统技术实现“一图感知”，将农户信息、产业发展信息、重大项目信息在地图上打点标注，以热力图、散点图、聚合图分类呈现，调用导航服务，一键导航至农户家庭所在地，方便核查暗访“灾情疫情、及时掌握”,批量上报受灾和受疫情影响农户情况，及时汇总数据到户清单，形成工单，及时排查。“微信沟通、网格服务”，建设覆盖全省网格员的微信群，及时了解摸清情况，实现网格化和信息化促进农户服务高效化和智能化。

赋能七项“码上服务”：根据“一户一码、一码多用”工作机制，提供农户信息“码上查”，农户基础信息、家庭成员信息、生成生活条件、收支监测、户厕信息、排查台账、收入监测风险信息、帮扶措施、帮扶需求全要素掌握。村务公开“码上知”，村务、党务、财务、服务事项全流程、清单化公开，确保村民对村级事项的知情权、参与权。权力运行“码上督”，整合“12345”市民服务热线等线上资源，实现村民监督、叠加监督，发挥数字监督最大功效。入户排查“码上记”，网格员通过手机扫码进行风险摸排、户厕摸排、入户走访、收支采集、帮扶采集，自动实现工作记录，形成工作台账。群众困难“码上办”，丰富群众困难申报形式，集成语音申报、视频申报、文字申报、电话申报功能，及时查看工单处理进度，建立上报—处理—查询—反馈闭环工作机制。人居环境“码上治”，整合公共视频资源，实现村容村貌实时在线查看，集成“随手拍”功能，实现人居环境精细治理。政策法规“码上读”，通过人工智能技术，将“帮扶政策”和“申报流程”的分区分片精准化推荐，实现从“人找政策”到“政策找人”的转化。

聚焦十大难题解决：平台注重提升政府运行管理质量，破除工作难题，着力解决监测对象覆盖难、风险问题发现难、工单交办处置难、帮扶落实闭环难、督察考核问效难、政策法规普及难、工作推进协调难、资源分散整合难、数据零散分析难、基层减负落实难十大难题。

强化四大保障措施：为确保平台持续稳定运行，农户信息采集工作稳步推进，陕西制定了《陕西省防返贫预警监测平台运行管理办法》，将网格员、“四支队伍”、行业部门全部纳入用户体系，开通账号，提升服务质量。《陕西省防返贫预警监测网格员管理办法》，提升网格员福利待遇，加强考核管理，提高网格员工作的主动性、积极性。《陕西省防返贫预警监测平台数据对接规范》，充分考虑平台的开放性、安全性、移植性，梳理平台产生的数据资源，形成供需清单，真正发挥数智赋能作用。《陕西省全部农户数据采集工作方案》，加强组织领导，夯实各级责任，建立上下协同，多方联动的工作机制。多措并举，不断为平台迭代生长赋智赋能。

共享各类数据资源：陕西省乡村振兴局聚焦农户、网格员、“四支队伍”、行业部门、干部等关键主体，按照“三融五跨”方法路劲，集成民政、人社、残联、教育等部门多项数据，打破数据壁垒，纵向实现省市县乡村五级贯通，横向实现多部门工作协同，建立了全省农户基础数据库、网格员数据库、农户就业数据库、风险排查数据库、农户诉求数据库等，并提供接口查询、前置库交换多种交换共享方式，为行业部门、各级乡村振兴部门科学决策提供依据。

从脱贫攻坚到乡村振兴，陕西紧紧抓住数字化这一新的“生产力”，使“手机成为新农具、网络成了新农资”，将数字化技术与实际工作深度融合，编密织牢防返贫兜底保障网，建立了以大数据驱动、智能化运行、多部门协同、内生性治理的防返贫工作路径。

(责编：董童、李源)

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