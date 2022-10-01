人民网北京10月1日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，9月30日下午17时，国际首套百兆瓦先进压缩空气储能国家示范项目在河北张家口顺利并网发电。

储能技术是实现“碳达峰、碳中和”目标的核心支撑技术。而压缩空气储能因具有储能容量大、成本低、寿命长、安全环保等优点，被认为是目前最具发展潜力的大规模储能技术之一。

该项目总规模为100MW/400MWh，核心装备自主化率100%，每年可发电1.32亿度以上，能够在用电高峰为约5万户用户提供电力保障，每年可节约标准煤 4.2 万吨，减少二氧化碳排放 10.9 万吨，是目前世界单机规模最大、效率最高的新型压缩空气储能电站。

该示范项目技术由中国科学院工程热物理研究所提供，投资方为巨人集团张北巨人能源有限公司，设备提供方为中储国能（北京）技术有限公司。据了解，中国科学院工程热物理研究所从2004年开始聚焦压缩空气储能技术研发，2009年原创性提出先进压缩空气储能技术新原理。2013至今，从1.5MW、10MW到100MW，先后突破了多个关键技术，并最终实现了系统的工程示范。

中国科学院工程热物理研究所储能研发中心主任徐玉杰研究员介绍，张家口国际首套百兆瓦先进压缩空气储能国家示范项目建成后，可形成大规模储能系统运行新模式及战略新兴产业集群，有力推动我国压缩空气储能技术规模化、产业化、商业化发展进程，对有效支撑能源革命和构建新型电力系统，具有重要的里程碑意义，推动我国压缩空气储能技术及产业的高质量发展，服务国家重大需求，助力双碳目标的实现。

(责编：赵竹青、高雷)

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