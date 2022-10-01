原标题：银联国际持续完善全球业务布局 今年拓展境外商户超170万家，推动发卡逾1300万张

银联国际宣布，澳洲百货公司David Jones、挪威旅游团集团Norsund、日本MARCHE集团旗下数百家居酒屋门店开通支持银联卡或银联移动支付服务。今年来，境外新增受理银联卡的商户超过170万家，新增发行银联卡逾1300万张。

新冠肺炎疫情发生后，跨境人员流动大幅减少，跨境支付需求下降。银联国际通过深化受理网络建设、加快本地发卡、加速布局移动支付服务，为境外本地客群、常驻客群提供安心便捷的支付服务，驰而不息推动国际业务高质量发展。近期发布的《尼尔森报告》显示，2021年，银联亚太地区交易量在各大国际卡组织中位居第一。

做广做深全球受理网络

目前，银联受理网络已延伸至181个国家和地区，境外3700万家商户支持银联卡，其中800万家为疫情后新增。欧洲、北美、亚太受理覆盖率已分别增至80%、75%、90%。顺应消费者更多使用“非接触”支付服务的趋势，银联国际推动境外95个国家和地区1300万家商户支持银联移动支付服务，同时将在线支付服务拓展到200个国家和地区2200万线上商户。

新冠肺炎疫情发生后，银联国际重点完善境外本地居民、华侨华人及留学生常去的民生类商户受理环境，此次新增开通的商家即是缩影。目前受理银联卡的境外民生类商家包括大批餐饮、超市、医院，5000所各类学校，香港港铁、日韩出租车等公共交通，澳洲EASI、东南亚Foodpanda等外卖App，Uber等打车软件。

把中国支付产品推向世界

不断提升的用卡体验，吸引越来越多境外居民申领银联卡。2020年以来，瑞士、塞尔维亚、卢旺达、赞比亚等多个国家实现本地银联卡发卡突破，全球发行银联卡的市场增至77个。在亚太，区域内每4张新增发行的银行卡就有1张是“银联”。越来越多境外消费者把银联卡作为日常支付工具，中国香港、澳门，韩国、巴基斯坦、中亚等市场发行的银联卡交易90%发生在本地。

银联也将境内移动支付发展经验运用到国际市场，为境外居民提供基于银联卡的移动支付服务。目前30个国家和地区140余个电子钱包已支持绑定银联卡，包括新加坡DBS PayLah！、马来西亚Boost等头部电子钱包。境外发行的银联卡交易中，每4笔即有1笔通过绑定移动支付工具完成。

支持国家战略，服务人员往来

银联国际业务高速发展，得益于国家对外开放不断扩大。“一带一路”倡议提出后，银联加大资源倾斜，推动沿线区域业务走深走实：与中国签订共建“一带一路”合作文件的国家和地区中，超过85%已开通银联卡业务，受理网络覆盖1400多万家商户，累计发行超过1.2亿张银联卡，相较倡议提出前，分别增长超过7倍、70倍。

今年是《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署五周年。银联不断加快区域内业务布局，已实现大湾区受理全覆盖，港澳累计发行银联卡超过3000万张，港澳版“云闪付”已接入港澳所有银联卡发行机构，总用户数达265万。港珠澳大桥、广深港高铁等主要跨境交通，港澳主要高校，港人内地社保、税费缴纳等政务服务均已支持银联卡，促进大湾区“宜居、宜业、宜游”优质生活圈建设。

(责编：董童、李源)

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