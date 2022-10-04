9月29日，国产大飞机C919迎来了一个非常重要的时刻——获得中国民用航空局颁发的型号合格证，这就意味着C919具备了交付客户并投入市场运营的“安全资质”。从2007年立项到今天，国产大飞机C919走过了15年的时间。

（视频制作：总台空天逐梦融媒体创意工作室）

中国商飞总装制造中心，这里是C919诞生的地方，承载着几代航空人的共同梦想——让中国的大飞机翱翔蓝天。在它旁边的草坪上，停放着两架飞机，运-10和麦道-82，它们已经在这里静静停放了三十多年，尽管早已无法飞翔，但它们一直在这里，见证着C919的启航之路！在它们的前面，是一座象征腾飞的雕塑，基座上“永不放弃”四个大字，讲述着几代中国航空人追逐梦想的故事。

2006年，国产大飞机第一次进入公众视野，这一年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，大型飞机被确定为16个重大科技专项之一。此后，围绕大飞机的立项工作全面展开。

2007年12月21日，历时五年研制，第一架ARJ21飞机总装下线。在此后的6年时间里，ARJ21累计飞行5000多小时，完成了300项试验任务，成为当时世界上试飞时间最长的飞机。有了ARJ21的探路，中国航空人终于看到了大飞机成功的曙光，2007年，就在ARJ21下线的同一年，C919大型客机立项。

时不我待，来自对世界航空市场精准的判断，2007—2008年，全球几乎没有新的民机项目，世界航空市场迎来难得的空窗期，天时地利俱备。接下来，一个最重要的问题就摆在了中国航空人面前。

主制造商加供应商，这是世界民机研制的主流做法，最终，C919也选择了这样一条最适合自己的模式，接下来，中国航空人还要解决一个关键问题——造一架什么样的飞机？

2017年5月5日，中国民用航空工业迎来了里程碑的一天。下午2时，在上海浦东国际机场，C919大型客机迎来首飞。

C919大型客机，是我国第一款真正意义上的民航大飞机，最大载客人数192人，最大航程5555公里。首飞成功之后，C919先后投入6架试飞机和两架地面试验机开始了试验试飞取证之路。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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