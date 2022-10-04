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中国人，飞向太空！足迹更多，航迹更远！

2022年10月04日16:27 | 来源：央视军事
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今年是中国载人航天工程

立项实施30周年

30年来

中国载人航天取得了

举世瞩目的辉煌成就

1995年至2020年

完成了三批预备航天员选拔

从神舟五号到神舟十四号

已有14名航天员23人次圆梦太空

我国第四批预备航天员选拔工作

已于近期启动

中国人，飞向太空

足迹更多，航迹更远

中国空间站建造将在今年完成

未来将会有更多航天员

进驻中国人的天空家园

第四批预备航天员选拔开始

快来参与

中国空间站等你来“出差”

星空浩瀚无比

探索永无止境

监制丨刘一鸣

主编丨孙毛宁

视觉设计丨游佳

编辑丨谷帅

来源丨央视军事

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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