中国人，飞向太空！足迹更多，航迹更远！
2022年10月04日16:27 | 来源：央视军事
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今年是中国载人航天工程
立项实施30周年
30年来
中国载人航天取得了
举世瞩目的辉煌成就
1995年至2020年
完成了三批预备航天员选拔
从神舟五号到神舟十四号
已有14名航天员23人次圆梦太空
我国第四批预备航天员选拔工作
已于近期启动
中国人，飞向太空
足迹更多，航迹更远
中国空间站建造将在今年完成
未来将会有更多航天员
进驻中国人的天空家园
第四批预备航天员选拔开始
快来参与
中国空间站等你来“出差”
星空浩瀚无比
探索永无止境
监制丨刘一鸣
主编丨孙毛宁
视觉设计丨游佳
编辑丨谷帅
来源丨央视军事
(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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