我国第四批预备航天员选拔启动

想成为一名优秀的航天员

真的非常不容易

要学习30多门基础理论知识

经过140多个训练课目考验

还要经历巨大的心理和意志挑战

跟国防军事频道记者

一起走进中国航天员训练中心

“解锁”航天员的

部分“魔鬼”训练项目

“疯狂的转椅”

第一站：前庭功能训练

首先来到前庭功能训练室

这里的主要设施

是航天员训练用的两把转椅

训练的时候，是原地转圈圈？

中国航天员科研训练中心

前庭功能训练主教员何思扬介绍

“它是水平旋转，然后要求航天员

进行前后或左右的头动”

记者也坐上体验一下

先系上安全带

还得蒙眼

提供呕吐袋？

“这是我见过最精致的呕吐袋

里边的这个东西是吸湿用的吗？”

“对，吸湿

然后把液体变成类似固体的形态”

记者转完后

“有点流眼泪

时间长了再起来之后

觉得要反胃了”

“突破生理极限”

第二站：超重耐力训练

下一个训练项目是

载人离心机

训练的是航天员的超重耐力

载人离心机有臂架和吊舱

臂长8米

航天员平时训练就是在吊舱里

训练时，航天员进到里面

眼前有一个屏幕

手边会有按键

中国航天员科研训练中心

超重训练设备负责人谢岚表示

“在超重的状态下

人可能会出现意识模糊

眼睛黑视的情况

航天员在训练的时候

必须要保持清醒状态

所以在屏幕上面有3个边灯

当这3个灯亮的时候

就要按一下按键

在楼上的教员就能看到按的动作

旁边还有一个红色的报警按键

如果在操纵的时候

感到重力适应不了

或者觉得自己出现黑视

就可以按红色报警按键

这时楼上的控制员

就会马上把载人离心机停下来”

不过，到目前为止

从来没有航天员按过

这个红色报警按钮

超强意志+超棒身体素质

致敬中国航天员

“地上模拟，天上不慌”

第三站：载人飞船训练模拟器

接下来是

载人飞船训练模拟器

记者身后的部分便是

返回舱模拟器

在新闻里见过多次的返回舱

内部究竟如何？

进入舱内

中间是驾驶员位置

怎么有一个“拐杖”？

中国航天员科研训练中心

载人飞船训练模拟器负责人安明介绍

“这个是操纵棒

因为航天员在绑缚状态时

没有办法用手去操纵仪表上的按键

所以有一个可伸缩的操纵棒

用来操作仪表”

返回舱飞行文件包

航天员们就是从这里

拿出文件，看安全操作

“地上模拟，天上不慌”

未来，这些载人航天环境模拟设备

也将随着任务的变化而改进升级

为航天员长期在轨驻留做充分准备

仅几项训练

深刻体会到航天员训练的不易

每一句来自太空、自信笃定的

“感觉良好”

背后是坚持了无数次的挑战极限

在飞天逐梦的路上

中国航天员以坚毅的理想信念

探索浩瀚太空，筑梦空间站

我们也期待，有更多优秀的人

加入中国航天员的队伍

中国航天加油

(责编：赵光霞、赵欣悦)

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