金秋十月 神州同庆

中国空间站组合体以全新的“L”构型

庆祝共和国73周年华诞

神舟十四号航天员也遥遥送来祝福

这是中国人首次在空间站组合体为祖国庆生

从中国空间站组合体遥望地球。陈冬 摄

在陈冬心中

“星空是心之所往，祖国是朝思暮想”

“星空相伴，守望祖国”

从中国空间站组合体遥望地球。陈冬 摄

守望

是一根长长的丝线

追星人在这边 “中国星”在那边

从中国空间站组合体遥望地球。陈冬 摄

从中国空间站组合体遥望地球。刘洋 摄

在刘洋眼中

祖国是星河中最耀眼的地方

日不掩光芒 月更添银辉

从中国空间站组合体遥望地球。刘洋 摄

从中国空间站组合体遥望地球。刘洋 摄

从中国空间站组合体遥望地球。蔡旭哲 摄

蔡旭哲的目光

抚过祖国大好河山

投向宇宙无尽寥廓

从中国空间站组合体遥望地球。蔡旭哲 摄

从中国空间站组合体遥望地球。蔡旭哲 摄

这个月

3名航天员将迎来梦天实验舱

第四批预备航天员选拔业已启动

追星人见证“中国宫”的明亮

跨越10年的拍摄。新华社客户端网友2391658 供图

9月21日清晨，中国空间站组合体过境北京。王俊峰 摄

9月21日，中国空间站组合体飞越中国共产党历史展览馆。新华社客户端网友139****1898摄

新华社客户端#全球拍天宫#第二季

“一起来守望天宫”持续进行中

上传拍摄的中国空间站组合体作品

不光有神秘礼品

你的作品还有机会登上“宇宙级”摄影展

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快来参与吧

出品：李学勇、李俊

监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程

策划：李国利、黄庆华、孙伟

文案：黄一宸、胡碧霞

编辑：孔唯千、刘艺、张瑞杰、杨晓敏

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中国载人航天工程新闻宣传办公室

(责编：袁勃、胡永秋)

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