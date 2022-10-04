全球拍天宫｜守望家园，中国航天员首次在太空为祖国庆生
金秋十月 神州同庆
中国空间站组合体以全新的“L”构型
庆祝共和国73周年华诞
神舟十四号航天员也遥遥送来祝福
这是中国人首次在空间站组合体为祖国庆生
从中国空间站组合体遥望地球。陈冬 摄
在陈冬心中
“星空是心之所往，祖国是朝思暮想”
“星空相伴，守望祖国”
从中国空间站组合体遥望地球。陈冬 摄
守望
是一根长长的丝线
追星人在这边 “中国星”在那边
从中国空间站组合体遥望地球。陈冬 摄
从中国空间站组合体遥望地球。刘洋 摄
在刘洋眼中
祖国是星河中最耀眼的地方
日不掩光芒 月更添银辉
从中国空间站组合体遥望地球。刘洋 摄
从中国空间站组合体遥望地球。刘洋 摄
从中国空间站组合体遥望地球。蔡旭哲 摄
蔡旭哲的目光
抚过祖国大好河山
投向宇宙无尽寥廓
从中国空间站组合体遥望地球。蔡旭哲 摄
从中国空间站组合体遥望地球。蔡旭哲 摄
这个月
3名航天员将迎来梦天实验舱
第四批预备航天员选拔业已启动
追星人见证“中国宫”的明亮
跨越10年的拍摄。新华社客户端网友2391658 供图
9月21日清晨，中国空间站组合体过境北京。王俊峰 摄
9月21日，中国空间站组合体飞越中国共产党历史展览馆。新华社客户端网友139****1898摄
新华社客户端#全球拍天宫#第二季
“一起来守望天宫”持续进行中
上传拍摄的中国空间站组合体作品
不光有神秘礼品
你的作品还有机会登上“宇宙级”摄影展
扫描下图中的二维码即可投稿
快来参与吧
出品：李学勇、李俊
监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程
策划：李国利、黄庆华、孙伟
文案：黄一宸、胡碧霞
编辑：孔唯千、刘艺、张瑞杰、杨晓敏
新华社解放军分社
新华社新媒体中心
新华网股份有限公司
中国载人航天工程新闻宣传办公室
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国庆假期第四日全国公路水路预计发送旅客2775万人次
- 人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月4日，全国公路预计发送旅客2700万人次，环比下降2.0%，比2021年同期下降33.4%，比2020年同期下降42.6%。水路预计发送旅客75万人次，环比增长2.89%，比2021年同期下降31.1%，比2020年同期下降25.2%。…
相关新闻
- 评论
- 关注