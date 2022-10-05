本报北京10月4日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布前8月轻工业经济运行情况。1至8月，轻工行业规模以上企业实现营收15.2万亿元，同比增长7.3%，增速较1至7月份加快0.1个百分点。

生产稳步恢复。1至8月，轻工业增加值累计增长4.1%，部分轻工行业增加值保持较快增长。8月份，电池制造、助动车制造行业增加值增速超过30%，太阳能电池产量同比增长约21%。

盈利继续改善。随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，轻工行业利润增速逐月上行。1至8月份，轻工行业规模以上企业实现利润9177.6亿元，同比增长7.4%，增速较前7月加快1.5个百分点，轻工业营业收入利润率达到6.04%，已连续3个月保持在6%以上。

《 人民日报 》（ 2022年10月05日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经