前8月
轻工业规上企业实现营收15.2万亿元
2022年10月05日04:51 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月4日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布前8月轻工业经济运行情况。1至8月，轻工行业规模以上企业实现营收15.2万亿元，同比增长7.3%，增速较1至7月份加快0.1个百分点。
生产稳步恢复。1至8月，轻工业增加值累计增长4.1%，部分轻工行业增加值保持较快增长。8月份，电池制造、助动车制造行业增加值增速超过30%，太阳能电池产量同比增长约21%。
盈利继续改善。随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，轻工行业利润增速逐月上行。1至8月份，轻工行业规模以上企业实现利润9177.6亿元，同比增长7.4%，增速较前7月加快1.5个百分点，轻工业营业收入利润率达到6.04%，已连续3个月保持在6%以上。
《 人民日报 》（ 2022年10月05日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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