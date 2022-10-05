本报记者 郑洋洋

一块面团能做出多少花样？

在山西省霍州市霍山年馍食品有限公司生产车间，年馍工郭爱莲把面团搓成一个个均匀的细条，两手把细条两端往里一卷，做出简单的祥云图案，空隙里点上两颗枣，“如意枣花馍”就成型了。上笼入锅，升腾的蒸汽冒着麦香，钱串子、登高、游鱼、走兔、老虎……栩栩如生的造型，寄托着美好寓意。

霍州地处山西中南部，西傍汾河，东依霍山。吃年馍是霍州的传统民俗，每逢节气节日，霍州人都要做上很多年馍。年馍被誉为“舌尖上的美食，指尖上的艺术”，既是传统面食，也是非物质文化遗产。

近年来，霍州大力发掘年馍文化，发展年馍产业，鼓励龙头企业发展，带动群众增收致富。据统计，目前全市从事年馍加工生产的作坊、企业近300家，年产量1200万公斤，从业人数超5000人，平均每9个农村劳动力就有1人从事年馍生产。

家住霍州市范村的郭爱莲今年56岁，是土生土长的农民，打小就跟着家人学做年馍。过去，郭爱莲以种玉米为生。2019年，霍山年馍食品有限公司开业，郭爱莲抱着试一试的心态，报名做了年馍工。一番培训后，郭爱莲赚上了计件工资，“谁能想到，咱这手艺能赚上钱了。”

年馍标准化生产，面团的重量、条纹的长度，都是统一的。“和面有机器，我们出手艺，还能打发农闲时间，我几乎每天都来。”郭爱莲说，“以前都是打零工，挣不了几个钱，现在每月有三四千元，年底更多，一年收入五六万没问题！”

“公司平日可容纳30人就业，年底高峰期可容纳200人就业，都是附近的村民。”霍山年馍食品有限公司负责人李巍巍介绍，霍州年馍在各种宴会上供不应求，还做成礼盒卖到其他地区。

年馍广受北方群众喜爱，市场广阔，但曾经长期以小作坊模式为主，小、散、乱，口味差距大，阻碍产业化发展。

闫玉龙是最早一批开办年馍生产企业的人，如今，公司每年年馍销售收益有200多万元。“咱北方人就喜欢年馍的味道，外地人专门来咱这买馍，但找不到量大质好的企业，所以我决定自己办一家。”闫玉龙说。

今年，闫玉龙当选为霍州市年馍协会会长，霍州年馍销售到北京、石家庄、太原等城市，带动越来越多农村人口就业。

前不久，霍州市委、市政府注册了年馍区域地理商标，作为霍州年馍的主打品牌，同时邀请来自中国粮食协会、农科院所的食品专家前来考察调研，对霍州年馍的生产制作环节进行科学评估与标准化制定。

去年，霍州市年馍产值近5000万元，今年有望突破1亿元。霍州市委、市政府通过实施一揽子措施，制定《霍州年馍产业发展规划》，推动产业发展。同时准备建立年馍产业发展研究院，为年馍产业化提供技术、品牌、包装、营销等方面支持。

“霍州年馍，要走一条标准化、品牌化、产业化的道路，带动更多群众就业增收，把年馍打造成为老百姓的‘致富馍’。”霍州市委书记李青雁说。

《 人民日报 》（ 2022年10月05日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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