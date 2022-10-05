本报记者 王欣悦 游 仪 杨颜菲

重庆——

餐饮美食街消费热情高

“老板，来一份老麻抄手，加麻加辣。”国庆假期，重庆市江北区观音桥好吃街内人群熙熙攘攘，家住附近的市民周静特意来吃抄手，“吃了很多年，味道确实好！”

“每天能卖3000多元。”黄小梅老麻抄手店主李欣芹一边说着，一边熟练地制作抄手。

一家主打洋芋食品的小吃店经营者周小亮一边招呼客人入座，一边在好吃街官方小程序上订购第二天的食材。“平常好吃街人就很多，国庆假期更是忙不过来。”

紧邻商圈、交通方便的观音桥好吃街，是本地居民及外地游客的热门打卡地。这里共有商家226家，聚集了多种美食品类。

国庆假期，江北区举办国庆“金秋嗨购节”活动，采取“政府搭台、企业唱戏、全民共享”的方式，线上线下助力消费：线上向市民发放超百万元消费礼券，叠加餐饮企业的线下促销活动，让利消费者。好吃街负责人樊增海介绍，好吃街在线上连续直播7场，每天定时直播2.5个小时，并邀请网络红人探店，点燃国庆消费热情。假期前3天，好吃街日均接待人流量近17万人次。

“在短视频平台上领了20元的优惠券，真划算！”市民戴女士告诉记者，国庆假期她选择就地过节，晚上带着家人来好吃街转一转。

“在重庆市市场监督管理局指导下，好吃街对大宗食材进行管控，统一订购大米、食用油，以优惠价格售卖给商家，还与蔬菜基地合作，每日供应新鲜蔬菜。”樊增海告诉记者，“让顾客吃得好，让商铺赚到钱，好吃街才会越来越好。”

“今年国庆假期，餐饮企业在做好疫情防控的基础上，为广大消费者提供了线上线下融合、形式多样的餐饮服务，满足了人们多样化的消费需求。”重庆市餐饮行业协会会长张济东表示。

合肥——

商业综合体表现亮眼

篮球赛引得行人驻足观看，书店里人来人往，游乐场传来孩子们的欢声笑语……国庆假期，位于安徽合肥庐阳区的万象汇商场热闹非凡。

“您购买的这套绘本，国庆节正好有活动，优惠50元。请问怎么支付？”说话间，西西弗书店收银员王鑫成利落地打包。

正值假期，书店里阅读、购书的人比平时双休日还要多。“有的顾客除了买书，还喜欢读一会儿，顺便点一杯咖啡。”王鑫成说。

走出书店，顺着人流往楼上走，一个被围栏环绕的亲子乐园映入眼帘。孩子们穿着防滑袜玩蹦床、滑滑梯。家长们有的守在一旁、细心看护，有的则把孩子托给工作人员照管，自己在商场逛逛。

35岁的李阳家住附近，经常带着孩子来玩。“适合孩子的玩具和衣服这里都有卖，还有游乐场。吃饭的话，商场里的选择也不少。”

小孩子有游乐场，大孩子则有运动场，12岁的姜梓祺正在商场顶楼的室内篮球场挥汗如雨。高抬腿、小碎步、后踢腿，15分钟热身后，姜梓祺和小伙伴们开始训练，运球、传球、上篮，动作娴熟。篮球场训练营负责人周之林说，除了培训班，篮球场还有不少散客，“大家的运动热情都很高。”

从亲子乐园人气旺盛，到运动场地供不应求，商场消费持续火热。庐阳区商务局相关负责人介绍，国庆假期，万象汇、万科城市广场等商业综合体表现亮眼，销售额、客流同比均有明显增长。

南昌——

大力发展夜间消费圈

秋夜微凉，华灯初上。假期的夜晚，江西省南昌市东湖区滕王阁旅游景区一派热闹景象，在欢快的鼓乐声中，身着唐装汉服的游客开启“穿越千年”的游园之旅。

国风快闪、长绸舞、鼓上舞……国庆假期，景区为营造节日氛围打造了一系列文演活动。晚上7点，南昌市民吴昊带着孩子和父母来到滕王阁游玩，从大门口小剧场，经主阁广场，登主阁，穿园区，一路上各类演出活动应接不暇。“我们打算明晚再来，好玩的太多了。”吴昊说，一家人登阁赏夜景、乘船夜游赣江，幸福感油然而生。

精彩纷呈的文旅活动吸引许多人前来夜游打卡。假期第一晚，赣江游轮和实景演出的上座率均达到八成以上，园内各类文创产品销售火爆。

滕王阁游园、百花洲赏“十景”、中山路逛夜间潮流消费区……国庆假期，东湖区借助丰富的文化和商圈资源，推出系列文旅消费活动，搭建沉浸式、体验式消费场景的同时，以互动性和娱乐性为切入点将游玩与购物深度融合，形成包含“夜游、夜演、夜宴、夜购、夜娱、夜宿”六大业态的“夜东湖”文旅消费圈。

“我是特意为这场城市寻宝活动来的，很有意思。”在南昌市老牌商圈中山路上，一位日常分享城市线下活动的博主正在进行寻宝游戏。原来，东湖区联合中山路商圈的多个商场，设计出一条红色风景线，联动开展传唱红色爱国歌曲、城市寻宝等夜间活动，聚集人气。

国庆假期，东湖区各景区商场累计将组织超过500场次夜间促销活动，参与商家超过850家，预计人流突破150万人次。

“依托夜间文旅消费集聚区、商业综合体、旅游景区等消费载体，东湖区将持续大力发展夜间文旅消费经济。”东湖区文广新旅局副局长黄艳介绍。

《 人民日报 》（ 2022年10月05日 04 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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