新华社乌鲁木齐10月4日电 题：新疆：丝绸之路经济带核心区建设焕发活力

新华社记者

地处亚洲腹地的新疆，自古就是丝绸之路上连接东西方的重要枢纽。从古时的陆路通道，到如今越织越密的立体化交通网络，随着中国扩大高水平对外开放、西部大开发、共建“一带一路”等方面建设的深入推进，新疆从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿，正在努力推进丝绸之路经济带核心区建设。

9月20日，在第七届中国－亚欧博览会上，参观者在中国联通展位了解“游新疆”平台。新华社记者丁磊摄

高质量发展助推富民兴疆

秋高气爽，又是一个丰收季。天山脚下，以线上线下相结合方式举办的第七届中国-亚欧博览会取得丰硕成果。9月19日至22日博览会期间，共签订合作项目448个，签约金额超过1万亿元，为历届博览会之最。

地处天山南麓、塔克拉玛干沙漠西缘的新疆伽师县，曾是丝路古道重要驿站。过去因土地盐碱化严重、耕地稀少，当地不少居民深陷贫困。如今，脱贫后的伽师县凭借兴旺的瓜果产业，有力推动乡村振兴。

本届博览会上，伽师县展出的伽师新梅等产品受到市场青睐，签下2.8亿元订单。当地参展方有关负责人介绍，伽师县今年收获新梅15余万吨，已销售一空，仅此一项带动全县40万农民人均增收超过5000元。目前依托线上、线下门店等多种销售方式，伽师新梅畅销全国并远销东南亚及北美市场。

伽师新梅走向国际市场，是新疆独特区位优势和自然资源转化为经济优势、发展优势的缩影。

近10年来，新疆坚持富民兴疆，紧贴民生推动高质量发展，建成一大批事关全局和长远发展的基础设施和重大产业项目。以粮、棉、果、畜为代表的现代农业进入高效优质发展阶段。

当前，新疆铁路营业里程达到8768公里，和若铁路开通运营，世界首个沙漠铁路环线贯通。公路通车总里程达到21.73万公里，所有地州市迈入高速公路时代。民用机场总数达到24个，数量全国第一。越织越密的立体化交通网络助力新疆快速发展。

6月12日，新疆喀什综合保税区。新华社记者丁磊摄

打造投资兴业热土

乌鲁木齐国际陆港区、喀什经济开发区、霍尔果斯经济开发区……近年来，国家在新疆先后设立了13类55个国家级重点开放平台、产业发展平台，赋予了一系列政策措施。随着政策红利持续释放，新疆成为产业西进的重要承接区和各方人士投资兴业的热土。

在乌鲁木齐国际陆港区“安家落户”的三一西北重工有限公司，是三一集团有限公司在中国的第六个产业基地。三一西北重工总经理刘振中说，随着“一带一路”倡议不断推进，三一集团在丝绸之路经济带沿线打通了一条连接中国中西部至中亚、欧洲的工程机械营销、服务、物流大通道。

新疆霍尔果斯金亿国际贸易（集团）有限公司董事长于成忠20世纪90年代在霍尔果斯口岸做果蔬进出口贸易起家，如今经营范围不断扩展到跨境电商、餐饮、影院、观光农业。他见证了霍尔果斯口岸从“通道经济”转变为“产业经济”“口岸经济”的高速发展过程。

“2010年，中央政府决定在霍尔果斯设立经济开发区，2014年霍尔果斯建市，2018年，霍尔果斯第六代国门正式启用。同时，国家和自治区赋予企业所得税‘五免五减半’政策，为促进招商引资、吸引产业聚集创造良好条件。”他说，回顾这些年公司成长，无不是乘着国家政策的东风。

喀什经济开发区于2010年经中央政府批准设立，是丝绸之路经济带核心区建设的南疆支点。截至今年7月，已有市场主体4559家，初步形成包括电子组装加工、纺织服装、现代物流、商贸物流等产业集聚，解决就业超过4.2万人。

喀什经济开发区管委会副主任马海涛介绍，如今跨境电商进出口已成为喀什综合保税区外贸发展新亮点。今年2月，国务院批复喀什地区成为南疆地区首个跨境电子商务综合试验区，不仅为落户喀什综合保税区的跨境电商提供了政策红利，也使喀什外向型经济发展迎来新机遇。

“通过发挥政策优势，我们今年力争实现跨境电商2000万票、货值6亿元的目标。”马海涛说。

1月11日，在新疆墨玉县产城融合园，新疆美旭纺织有限公司的员工在车间忙碌。新华社记者丁磊摄

区域大合作迎来发展新机遇

新疆维吾尔自治区发展和改革委副主任毛辉表示，新疆近年来以丝绸之路经济带核心区建设为引擎，把自身区域性开放战略积极融入国家向西开放总体布局中，积极开展对外交流与合作, 取得显著成效，欧亚合作“朋友圈”不断扩大。

截至目前，新疆同25个国家和国际组织签署了21项合作协议，与176个国家和地区建立了经贸关系，缔结国际友好城市45对。对外投资已经覆盖60多个国家和地区，建成4个境外经贸合作园区。

今年7月，13个国家在华工商界代表到新疆考察。他们表示，新疆在共建“一带一路”中区位优势突出，发展潜力巨大，期待与新疆开展更多务实合作，积极促进所在国家加强与中国新疆各领域合作，推动实现互利共赢发展。

在第七届中国-亚欧博览会期间举办的2022年丝绸之路经济带核心区发展高峰论坛上，北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫认为，在新发展格局下，新疆充分利用自身自然资源、劳动力禀赋优势和丝绸之路经济带核心区区位优势，必将能够抓住千载难逢的机遇，迎来经济腾飞，为新疆经济进一步发展和中华民族伟大复兴作出贡献。（记者：丁建刚、邓玉山、潘莹、周生斌）

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(责编：胡永秋、袁勃)

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