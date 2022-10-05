据中央气象台预计，3日至6日，强冷空气将继续南下，中东部大部地区气温将普遍下降8℃至12℃，内蒙古中部和东南部、东北地区、陕西大部、山西北部和南部、京津冀、黄淮、江淮、湖南中北部、江西北部、安徽南部、江苏南部、浙江北部等地部分地区将降温12℃至16℃，局地降温幅度可达18℃以上。

中央气象台2日发布今年下半年首个寒潮预警，这也是2010年中央气象台启用现行预警发布机制以来，下半年发布的最早寒潮预警。为何今年寒潮来得这么早？

在气象学中，寒潮有严格的“门槛”。使某地的日最低气温24小时内降温幅度超过8℃、或48小时内降温幅度超过10℃、或72小时内降温幅度超过12℃，且使该地日最低气温小于或等于4℃的冷空气活动称为寒潮。

因此，冷空气的强弱取决于冷空气本身的强度和受影响地区的基础气温。中央气象台首席预报员张涛说，“下半年的首个寒潮预警其实并不严格符合中央气象台寒潮预警标准，因为长江中下游地区最低气温并未降到4℃，也就是说不够‘寒’。”“但由于前期温度较高，强冷空气带来的温度降幅较大，虽然南方不够冷，但北方多地已经达到寒潮发布标准，考虑到综合强度和可能的高度影响，中央气象台还是发布了预警。”

张涛表示，这样的预警发布可以说是既破格又合规：破格在于指标略不足，合规在于预警发布规范中，特别针对此类指标不足的情形给出了可以酌情发布的规定。

气温“大跳水”可能是未来几日公众对于假期天气变化的直观感受。张涛提醒，公众需及时关注相关预报预警信息，注意添衣保暖，做好应对大风降温天气的准备，谨防冷热交替引发身体不适。江河湖面的风力较陆面更大，在水面游玩时要考虑大风影响。

此外，受持续降雨影响，四川东北部、陕西南部等地局地发生地质灾害、山洪灾害气象风险高，建议公众尽量避免前往山区、河谷等区域游玩。（吴炜玲、王雅璇、何莉）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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