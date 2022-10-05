人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

气温“大跳水” 专家解读为何今年寒潮来得这么早

2022年10月05日09:43 | 来源：新华网
小字号

据中央气象台预计，3日至6日，强冷空气将继续南下，中东部大部地区气温将普遍下降8℃至12℃，内蒙古中部和东南部、东北地区、陕西大部、山西北部和南部、京津冀、黄淮、江淮、湖南中北部、江西北部、安徽南部、江苏南部、浙江北部等地部分地区将降温12℃至16℃，局地降温幅度可达18℃以上。

中央气象台2日发布今年下半年首个寒潮预警，这也是2010年中央气象台启用现行预警发布机制以来，下半年发布的最早寒潮预警。为何今年寒潮来得这么早？

在气象学中，寒潮有严格的“门槛”。使某地的日最低气温24小时内降温幅度超过8℃、或48小时内降温幅度超过10℃、或72小时内降温幅度超过12℃，且使该地日最低气温小于或等于4℃的冷空气活动称为寒潮。

因此，冷空气的强弱取决于冷空气本身的强度和受影响地区的基础气温。中央气象台首席预报员张涛说，“下半年的首个寒潮预警其实并不严格符合中央气象台寒潮预警标准，因为长江中下游地区最低气温并未降到4℃，也就是说不够‘寒’。”“但由于前期温度较高，强冷空气带来的温度降幅较大，虽然南方不够冷，但北方多地已经达到寒潮发布标准，考虑到综合强度和可能的高度影响，中央气象台还是发布了预警。”

张涛表示，这样的预警发布可以说是既破格又合规：破格在于指标略不足，合规在于预警发布规范中，特别针对此类指标不足的情形给出了可以酌情发布的规定。

气温“大跳水”可能是未来几日公众对于假期天气变化的直观感受。张涛提醒，公众需及时关注相关预报预警信息，注意添衣保暖，做好应对大风降温天气的准备，谨防冷热交替引发身体不适。江河湖面的风力较陆面更大，在水面游玩时要考虑大风影响。

此外，受持续降雨影响，四川东北部、陕西南部等地局地发生地质灾害、山洪灾害气象风险高，建议公众尽量避免前往山区、河谷等区域游玩。（吴炜玲、王雅璇、何莉）

(责编：郭思邈、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期第四日全国公路水路预计发送旅客2775万人次
　　人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月4日，全国公路预计发送旅客2700万人次，环比下降2.0%，比2021年同期下降33.4%，比2020年同期下降42.6%。水路预计发送旅客75万人次，环比增长2.89%，比2021年同期下降31.1%，比2020年同期下降25.2%。…
助力海上油气增储上产 亚洲第一深水导管架平台“海基一号”投产
　　人民网北京10月4日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架平台“海基一号”3日投产，标志着我国成功解锁深水超大型导管架平台油气开发新模式，对推动海上油气增储上产、保障国家能源安全具有重要意义。 记者了解到，导管架平台是全球应用最广泛的海洋油气生产设施，主要由导管架、桩腿和上部模块三部分组成。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部