记者4日从中国铁路昆明局集团获悉，截至10月3日中老铁路已开通10个月，累计发送旅客739万人次，累计运输货物851万吨(其中跨境货物154万吨)，开行的“澜湄快线”国际货物列车突破200列。

“澜湄快线”国际货物列车是中老铁路固定循环的“客车化”货运产品，具有通关速度快、运行速度高、到货时间可控等特点，自开行以来，受到许多跨境运输企业的青睐和选择。

中老铁路开通以来，中国铁路昆明局集团为企业货主量身定制物流解决方案，降低全程物流成本。“澜湄快线”国际货物列车开行次数由初期按需开行扩展为每周至少三次固定开行，货物运输已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等国家。

“‘一站式’直达为我们提供了稳定高效的运输服务，运输费用下降30%左右，出口货物量也大幅提升，为此我们企业还在老挝设立了分公司，下一步公司还将持续增加在中老铁路上的发运量。”上海仁承供应链管理有限公司昆明分公司相关负责人介绍，中老铁路开通后，他们通过这条线路将产品销往老挝、柬埔寨等东南亚国家。

此外，随着中老铁路王家营西海关监管场站、集装箱场站、保税仓库等设施逐步建成，以及多式联运“铁路快通”模式的运用，跨境货物的通关效率最大限度提高，越来越多货物运输选择中老铁路。中国铁路昆明局集团玉溪南站货运服务部主任杨大显说，“以镀锌带钢为例，镀锌带钢是民用建筑、民用管道、厨房用具等产品制作的重要原材料，中老铁路运输镀锌带钢从开通初期每月50多吨，到9月份4000多吨，并实现常态化运输。”

下一步，随着铁路部门对“澜湄快线”+跨境电商、“中老铁路+中欧班列”等铁路国际运输新模式不断探索，还将进一步增强中老铁路辐射效应和跨境货运能力，让更多企业享受中老铁路带来的机遇和利好，构建起中国和东盟间商品货物快速流通的便捷国际物流通道，保障国际供应链和贸易稳定。(何思远 刘昊亮)

(责编：郭思邈、李楠桦)

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