人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中老铁路10个月：“澜湄快线”国际货物列车开行突破200列

2022年10月05日09:45 | 来源：中国新闻网
小字号

记者4日从中国铁路昆明局集团获悉，截至10月3日中老铁路已开通10个月，累计发送旅客739万人次，累计运输货物851万吨(其中跨境货物154万吨)，开行的“澜湄快线”国际货物列车突破200列。

“澜湄快线”国际货物列车是中老铁路固定循环的“客车化”货运产品，具有通关速度快、运行速度高、到货时间可控等特点，自开行以来，受到许多跨境运输企业的青睐和选择。

中老铁路开通以来，中国铁路昆明局集团为企业货主量身定制物流解决方案，降低全程物流成本。“澜湄快线”国际货物列车开行次数由初期按需开行扩展为每周至少三次固定开行，货物运输已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等国家。

“‘一站式’直达为我们提供了稳定高效的运输服务，运输费用下降30%左右，出口货物量也大幅提升，为此我们企业还在老挝设立了分公司，下一步公司还将持续增加在中老铁路上的发运量。”上海仁承供应链管理有限公司昆明分公司相关负责人介绍，中老铁路开通后，他们通过这条线路将产品销往老挝、柬埔寨等东南亚国家。

此外，随着中老铁路王家营西海关监管场站、集装箱场站、保税仓库等设施逐步建成，以及多式联运“铁路快通”模式的运用，跨境货物的通关效率最大限度提高，越来越多货物运输选择中老铁路。中国铁路昆明局集团玉溪南站货运服务部主任杨大显说，“以镀锌带钢为例，镀锌带钢是民用建筑、民用管道、厨房用具等产品制作的重要原材料，中老铁路运输镀锌带钢从开通初期每月50多吨，到9月份4000多吨，并实现常态化运输。”

下一步，随着铁路部门对“澜湄快线”+跨境电商、“中老铁路+中欧班列”等铁路国际运输新模式不断探索，还将进一步增强中老铁路辐射效应和跨境货运能力，让更多企业享受中老铁路带来的机遇和利好，构建起中国和东盟间商品货物快速流通的便捷国际物流通道，保障国际供应链和贸易稳定。(何思远 刘昊亮)

(责编：郭思邈、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期第四日全国公路水路预计发送旅客2775万人次
　　人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月4日，全国公路预计发送旅客2700万人次，环比下降2.0%，比2021年同期下降33.4%，比2020年同期下降42.6%。水路预计发送旅客75万人次，环比增长2.89%，比2021年同期下降31.1%，比2020年同期下降25.2%。…
助力海上油气增储上产 亚洲第一深水导管架平台“海基一号”投产
　　人民网北京10月4日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架平台“海基一号”3日投产，标志着我国成功解锁深水超大型导管架平台油气开发新模式，对推动海上油气增储上产、保障国家能源安全具有重要意义。 记者了解到，导管架平台是全球应用最广泛的海洋油气生产设施，主要由导管架、桩腿和上部模块三部分组成。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部