“铜川市耀州区柳林村的自然环境非常适合山桃核生长，发展山桃核工艺品产业，实现当地村民不出远门，就可以通过劳动获得一份收入，将曾经阻拦‘脱贫致富路’的大山变成‘金山银山’。”陕西省铜川市耀州区柳林村社区工艺品工厂负责人左林斌说道。

1986年耀州被确定为国家级贫困县，2001年被重新核定为国家扶贫开发工作重点区(县)，2020年2月整区实现脱贫摘帽。目前，耀州区实现7179户21877人稳定脱贫，58个贫困村达标退出，农村居民人均可支配收入达到12358元(人民币，下同)，较2018年增长31.6%。

柳林村坐落于铜川市耀州区北部山区的庙湾镇，群山环抱，每逢春天，漫山遍野的山桃林成为此间一景。花开过后，小小的山桃核便自生自落，村民们捡回家后阴干2至3个月便可以用手工台钻打孔，再用绳线穿引起来，就成了一件原生态工艺品。

据介绍，山桃核经过清洗、消毒、晾晒、穿孔等程序，可做成了山桃核手串、颈椎枕、坐垫等产品，有吸湿、散热、安神等作用，还有扫灾除病、平安健康之意。

“由于山桃口感不好，无人采摘，一般就自生自落。日常放羊、放牛的时候，都能捡拾到好多这样的山桃核，古朴的颜色、美丽的纹路，令人痴迷。闲暇时刻，我就琢磨着怎么把山桃核变成好看又实用的工艺品。”左林斌说道。

左林斌通过看书和上网学习，逐渐掌握了更多山桃核的加工技艺，左邻右舍看着平日里“无人问津”的山桃核居然也能挣钱，便跟着左林斌学习制作技巧。村民们在各自的朋友圈宣传，左林斌也在网上注册了店铺，销路慢慢打开，左林斌也由一个“贫困户”一跃而成了“致富带头人”。

2018年1月，左林斌带领村里的4户农户开始筹备成立合作社，7月该合作社正式开始运营，依托山桃核资源，柳林村兴办了山核桃加工扶贫车间，项目总投资99.76万元。

合作社主要通过聘请固定工人、收购农户自行制作产品、农户在家为山桃核钻孔、收购农户采摘的原料的方式带动发展，聘用固定工人15人，其中贫困户8人，每月可增收1700元左右。同时，带动20户在家零散加工的农户，每月可增收800元左右。实现民众足不出户就能增收。

美丽生态是产业发展的“绿色资本”。目前，山桃核制作的手工艺品，正在通过线上直播等方式从大山深处的柳林村销售到全国各地。

柳林村用脱贫攻坚的“金钥匙”，开启乡村振兴“致富门”，把幸福写满山水间。精准扶贫以来，柳林村涌现出一批以左林斌等为代表的“脱贫示范户”，借助绿色产业托起了自己的乡村致富梦。(李一璠 张一辰)

(责编：郭思邈、李楠桦)

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