人民网记者 车柯蒙

今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策措施以及接续政策分批推出、叠加发力。国家税务总局数据显示，截至9月20日，新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。为聚焦税收政策如何发挥跨周期和逆周期调节作用，助稳经济发展大盘，人民网推出“退减缓免税费政策助稳经济大盘”系列报道。



今年以来，党中央、国务院部署实施新的组合式税费支持政策，通过政策“组合拳”为企业纾困解难，提振市场主体信心，激发市场主体活力，助力稳住宏观经济大盘。

在落实新的组合式税费支持政策过程中，税务部门持续优化税收营商环境，进一步便利纳税人缴费人，激发市场主体活力，促进经济社会高质量发展。

深化“放管服”改革 优化税收营商环境

“今年以来，全国税务机关为所有出口企业办理正常出口退税的平均时间已压缩至6个工作日内。自今年6月20日起，对出口退税信用资质好、退税规模占比高的一、二类企业阶段性加快出口退税进度，办理正常退税的平均时间已压缩至3个工作日内。”近日，国家税务总局货物和劳务税司司长谢文在新闻发布会上对人民网记者表示。

据介绍，今年4月，税务总局与商务部、海关总署等十部门联合发布《关于进一步加大出口退税支持力度 促进外贸平稳发展的通知》，推出15项服务出口退税新举措；今年6月，推出阶段性加快出口退税进度举措，助力外贸企业缓解困难、平稳发展。

“我们今年已累计办理出口退税业务3次，累计享受370余万元的出口退税款，帮助我们解决了当下的资金难题。从今年4月底开始，国家在出口退税方面加大了力度，同时又取消了一些事项的纸质资料报送，现在我们从申请退税到资金入账，完全不用跑税务局，全程网上操作。”在四川，一家科技有限公司的财务负责人邓银锋表示。

同样感受到新政“利好”的，还有宁波一家主营可降解环保餐具的二类出口企业，“不要小看缩短的这几天，对企业而言，资金流是维持企业生存发展的‘血流命脉’，时间就是金钱。”总经理王单表示。

“通过系列举措，今年前8个月，全国累计办理出口退（免）税1.35万亿元，为我国外贸出口稳定增长发挥了积极作用。”谢文在接受人民网记者采访时表示。

今年以来，税务等部门出台系列阶段性出口退税举措支持外贸发展，正是我国多措并举优化税收营商环境的一个缩影。

近日，税务总局制发《国家税务总局关于全面实行税务行政许可事项清单管理的公告》《国家税务总局关于优化纳税人延期缴纳税款等税务事项管理方式的公告》，全面实行税务行政许可事项清单管理。

记者了解到，这将进一步推进税务行政许可标准化、规范化、便利化，更大激发市场活力和社会创造力，促进经济社会高质量发展。同时，优化部分税务事项办理程序，进一步便利纳税人缴费人，降低市场主体制度性交易成本。

用好税收大数据 助力企业及时准确享受政策红利

今年以来，税务部门积极响应企业诉求，在尊重企业意愿的前提下，利用税收大数据支持企业供需对接，助力复工复产。

据国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，截至9月20日，全国税务机关累计收集原材料短缺企业信息8419户，匹配供应商42054户，帮助6186户企业有效实现购销金额171.78亿元。其中，帮助4519户制造业企业有效实现购销金额123.07亿元。

不仅如此，2022年“便民办税春风行动2.0版”推出后，税务部门积极推进121条措施落实落细，目前各项措施推出进度已达89%，持续加力推动各项税费支持政策落地，不断激发市场主体活力，提振市场主体信心。

为确保政策精准推送，税务部门建立全国统一的9大类4219个税费知识标签体系，依托税收大数据筛选优惠政策适用对象，精准推送税费优惠政策，通过电子税务局、征纳沟通平台、电话、短信等多种渠道方式，推动政策红利直达快享。2022年以来，已推送税费优惠政策36批次，惠及纳税人缴费人4.57亿户次，其中涉及留抵退税政策9批1527万户次。

为进一步提升税费支持政策的知晓度，帮助纳税人缴费人算清算细享受退税减税降费红利账，税务部门在全国范围内通过电子税务局等渠道向纳税人“点对点”推送红利账单，提高纳税人缴费人优惠政策的获得感。截至目前，全国已推送红利账单1167万份，后续将进一步扩展范围，不断深化。

与此同时，税务部门将“非接触式”办税缴费事项进一步拓展至233项。持续推进财产行为税纳税申报信息预填，减轻纳税人申报负担。在个税APP和网页端渠道提供个税纳税记录开具服务，据了解，今年以来已服务纳税人线上开具个税纳税记录3147万份。

税务总局相关负责人表示，全国税务系统将深入贯彻党中央、国务院决策部署，一以贯之落实好各项税费支持政策，精准释放政策红利，切实帮助企业减负担、增动能，助力宏观经济大盘回稳向上。

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(责编：郭思邈、吕骞)

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